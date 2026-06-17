नया या सेकेंड हैंड Smartphone खरीदने से पहले जरूर चेक करें IMEI नंबर, तुरंत पता चल जाएगा फोन असली है या नकली

बदले हुए IMEI नंबर वाले फोन से रहें सावधान

दूरसंचार विभाग ने चेतावनी दी है कि IMEI नंबर में छेड़छाड़ करना गंभीर अपराध है। कई अपराधी चोरी किए गए फोन को बेचने के लिए उसका IMEI नंबर बदल देते हैं ताकि उसकी पहचान छिपाई जा सके। ऐसे फोन खरीदने वाला व्यक्ति भी जांच के दायरे में आ सकता है। IMEI नंबर से छेड़छाड़ करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में भारी जुर्माना और जेल की सजा तक हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IMEI नंबर में अवैध बदलाव करने पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है।