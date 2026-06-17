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नया या सेकेंड हैंड Smartphone खरीदने से पहले जरूर चेक करें IMEI नंबर, तुरंत पता चल जाएगा फोन असली है या नकली

अगर आप नया या सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं, तो जरूर कर लें ये सेकंड्स का काम तुरंत पता चल जाएगा फोन असली ब्रांड का है या नहीं। इससे आप फर्जी, चोरी हुए या कानूनी विवाद वाले फोन खरीदने से बचा सकती है।

Himani GuptaJun 17, 2026 05:05 pm IST
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How to Identify Fake or Fake Smartphone:

अगर आप नया या सेकेंड हैंड फोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सिर्फ कीमत और फीचर्स देखकर फैसला करना बड़ी गलती साबित हो सकती है। फोन खरीदने से पहले उसका IMEI नंबर चेक करना बेहद जरूरी है। हाल ही में DoT और संचार साथी लोगों को जागरूक करने के लिए खास अभियान शुरू किया है। विभाग ने साफ कहा है कि किसी भी मोबाइल फोन को खरीदने से पहले उसका IMEI नंबर जरूर वेरिफाई करें।

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फर्जी या चोरी हुए फोन से बचने के तरीका

ऐसा करने से आप फर्जी, चोरी हुए या बदले गए IMEI वाले फोन खरीदने से बच सकते हैं। IMEI नंबर मोबाइल की पहचान की तरह काम करता है। हर फोन का IMEI नंबर अलग होता है और इसी के जरिए उसकी असलियत पता लगाई जा सकती है। अगर कोई फोन फर्जी IMEI के साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो यह कानूनी परेशानी का कारण भी बन सकता है।

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IMEI नंबर क्या होता है

IMEI एक यूनिक 15 अंकों का नंबर होता है, जो हर मोबाइल फोन को अलग पहचान देता है। जिस तरह हर व्यक्ति का आधार नंबर अलग होता है, उसी तरह हर मोबाइल का IMEI नंबर भी अलग होता है। नेटवर्क कंपनियां और सरकारी एजेंसियां इसी नंबर के जरिए फोन की पहचान करती हैं। अगर फोन चोरी हो जाए या खो जाए, तो IMEI नंबर की मदद से उसे ट्रैक या ब्लॉक भी किया जा सकता है।

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फोन खरीदते समय IMEI चेक करना बेहद जरूरी

आजकल बाजार में सेकेंड हैंड और रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन की मांग तेजी से बढ़ रही है। कई बार लोग कम कीमत के लालच में ऐसे फोन खरीद लेते हैं, जिनका IMEI नंबर बदला गया होता है या जो चोरी के होते हैं। ऐसे फोन खरीदने पर न सिर्फ पैसे का नुकसान हो सकता है, बल्कि भविष्य में कानूनी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए किसी भी मोबाइल को खरीदने से पहले उसका IMEI नंबर जरूर जांच लेना चाहिए।

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Sanchar Saathi पर ऐसे करें IMEI वेरिफिकेशन

Step 1: सबसे पहले Sanchar Saathi पोर्टल पर जाएं। वहां IMEI Verification या संबंधित ऑप्शन चुनें। इसके बाद फोन का IMEI नंबर दर्ज करें। कुछ ही सेकंड में सिस्टम आपको बता देगा कि फोन का रिकॉर्ड सही है या नहीं।

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Step 2:

अगर फोन का IMEI नंबर वैध है, तो आप निश्चिंत होकर खरीदारी कर सकते हैं। वहीं अगर कोई गड़बड़ी दिखाई देती है, तो उस फोन को खरीदने से बचना चाहिए।

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ऐसे चेक करें IMEI नंबर

अगर आपको अपने फोन का IMEI नंबर नहीं पता है, तो इसे जानना बेहद आसान है। मोबाइल की डायल स्क्रीन खोलें और *#06# डायल करें। स्क्रीन पर तुरंत IMEI नंबर दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा फोन के बॉक्स, बिल और सेटिंग्स में भी IMEI नंबर देखा जा सकता है।

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बदले हुए IMEI नंबर वाले फोन से रहें सावधान

दूरसंचार विभाग ने चेतावनी दी है कि IMEI नंबर में छेड़छाड़ करना गंभीर अपराध है। कई अपराधी चोरी किए गए फोन को बेचने के लिए उसका IMEI नंबर बदल देते हैं ताकि उसकी पहचान छिपाई जा सके। ऐसे फोन खरीदने वाला व्यक्ति भी जांच के दायरे में आ सकता है। IMEI नंबर से छेड़छाड़ करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में भारी जुर्माना और जेल की सजा तक हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IMEI नंबर में अवैध बदलाव करने पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है।

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