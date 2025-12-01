22 से ज्यादा ओटीटी ऐप और 350 से ज्यादा टीवी चैनल फ्री, मिलेगी 300Mbps तक की स्पीड, गजब हैं ये प्लान

Hindustan Hindi News
इन प्लान में आपको 300Mbps तक की स्पीड मिलेगी। इनमें कंपनी 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस दे रही है। ये प्लान Perplexity Pro के साथ आते हैं। कुछ प्लान ऐसे भी हैं, जिनमें आपको 350 से ज्यादा टीवी चैनल्स का ऐक्सेस मिलेगा।

Kumar Prashant SinghMon, 1 Dec 2025 03:03 PM
हाई-स्पीड इंटरनेट का मजा लेना चाहते हैं, तो एयरटेल के वाई-फाई प्लान्स आपके लिए ही हैं। इन प्लान में आपको 300Mbps तक की स्पीड मिलेगी। साथ ही इनमें कंपनी 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस दे रही है। ये प्लान Perplexity Pro के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। इनमें कुछ प्लान ऐसे भी हैं, जिनमें आपको 350 से ज्यादा टीवी चैनल्स का ऐक्सेस मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

599 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान 30Mbps तक की इंटरनेट स्पीड ऑफर करता है। इसमें आपको 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप के साथ 350 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान Perplexity Pro के साथ आता है।

699 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में आपको 40Mbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलेगी। यह प्लान भी 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप और 350 से ज्यादा टीवी चैनल के साथ Perplexity Pro का ऐक्सेस देता है।

899 रुपये वाला प्लान

प्लान में कंपनी 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड दे रही है। इसमें आपको 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप के साथ 350 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान Perplexity Pro का भी ऐक्सेस देता है।

1199 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में कंपनी 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड दे रही है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम समेत 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। इसमें भी कंपनी 350 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस दे रही है। प्लान Perplexity Pro के ऐक्सेस के साथ आता है।

1599 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में आपको 300Mbps तक की स्पीड मिलेगी। प्लान में नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के साथ 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप और 350 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। यह प्लान भी Perplexity Pro का सब्सक्रिप्शन देता है।

वाई-फाई राउटर और इंस्टॉलेशन फ्री

कंपनी अडवांस लेने वाले यूजर्स को वाई-फाई राउटर और इंस्टॉलेशन फ्री दे रही है।

