22 से ज्यादा ओटीटी ऐप और 350 से ज्यादा टीवी चैनल फ्री, मिलेगी 300Mbps तक की स्पीड, गजब हैं ये प्लान

22 से ज्यादा ओटीटी ऐप और 350 से ज्यादा टीवी चैनल फ्री, मिलेगी 300Mbps तक की स्पीड

हाई-स्पीड इंटरनेट का मजा लेना चाहते हैं, तो एयरटेल के वाई-फाई प्लान्स आपके लिए ही हैं। इन प्लान में आपको 300Mbps तक की स्पीड मिलेगी। साथ ही इनमें कंपनी 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस दे रही है। ये प्लान Perplexity Pro के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। इनमें कुछ प्लान ऐसे भी हैं, जिनमें आपको 350 से ज्यादा टीवी चैनल्स का ऐक्सेस मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।