WiFi राउटर के साथ इंस्टॉलेशन फ्री, स्पीड 1Gbps तक की, OTT ऐप और टीवी चैनल का भी मजा

WiFi राउटर के साथ इंस्टॉलेशन फ्री, स्पीड 1Gbps तक की, OTT ऐप भी

एयरटेल, यूजर्स को जबर्दस्त डील दे रहा है। इसमें वाई-फाई कनेक्शन लेने वाले यूजर्स को वाई-फाई राउटर के साथ इंस्टॉलेशन फ्री मिल रहा है। इन प्लान में आपको कई सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस भी मिलेगा, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और जी5 भी शामिल हैं। इन प्लान में आपको 1Gbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलेगी। आइए डीटेल में जानते हैं एयरटेल के इन वाई-फाई प्लान के बारे में।