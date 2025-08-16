airtel wifi plans with free router and installation offering best ott subscription WiFi राउटर के साथ इंस्टॉलेशन फ्री, स्पीड 1Gbps तक की, OTT ऐप और टीवी चैनल का भी मजा
WiFi राउटर के साथ इंस्टॉलेशन फ्री, स्पीड 1Gbps तक की, OTT ऐप और टीवी चैनल का भी मजा

Kumar Prashant SinghSat, 16 Aug 2025 01:34 PM
1/7

WiFi राउटर के साथ इंस्टॉलेशन फ्री, स्पीड 1Gbps तक की, OTT ऐप भी

एयरटेल, यूजर्स को जबर्दस्त डील दे रहा है। इसमें वाई-फाई कनेक्शन लेने वाले यूजर्स को वाई-फाई राउटर के साथ इंस्टॉलेशन फ्री मिल रहा है। इन प्लान में आपको कई सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस भी मिलेगा, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और जी5 भी शामिल हैं। इन प्लान में आपको 1Gbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलेगी। आइए डीटेल में जानते हैं एयरटेल के इन वाई-फाई प्लान के बारे में।

2/7

899 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह प्लान 100Mbps तक की स्पीड ऑफर करता है। अडवांस प्लान सब्सक्रिप्शन के साथ कंपनी राउटर और इंस्टॉलेशन फ्री दे रही है।

3/7

टीवी चैनल और ओटीटी फ्री

यह प्लान 350 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस देता है। साथ ही इसमें आपको जी5 और जियो हॉटस्टार के साथ 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस मिलेगा।

4/7

1199 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड देता है। यह प्लान भी अडवांस प्लान सब्सक्रिप्शन के साथ राउटर और इंस्टॉलेशन फ्री ऑफर करता है।

5/7

टीवी चैनल और ओटीटी भी फ्री

प्लान 350 से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस देता है। इसमें भी आपको 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा, जिसमें नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम के साथ जी5 भी शामिल है।

6/7

3999 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1Gbps तक की जबर्दस्त स्पीड मिलेगी। यह प्लान भी फ्री राउटर और इंस्टॉलेशन देता है। इसके लिए आपको प्लान्स का अडवांस सब्सक्रिप्शन लेना होगा।

7/7

प्लान में टीवी चैनल और ओटीटी फ्री

यह प्लान 350 से ज्यादा टीवी चैनल का फ्री ऐक्सेस देता है। साथ ही इसमें आपको 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। इसमें नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम भी शामिल है।

