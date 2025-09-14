इंटरनेट यूज करने के लिए तीन जबर्दस्त प्लान, 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री, स्पीड 1Gbps तक की

एयरटेल के तीन जबर्दस्त प्लान, 22 से ज्यादा ओटीटी फ्री, स्पीड 1Gbps तक की

एयरटेल अपने यूजर्स को शानदार वाई-फाई प्लान्स ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप हाई-स्पीड इंटरनेट वाले बेस्ट प्लान की तलाश में हैं, तो एयरटेल के पास आपके लिए तीन तगड़े ऑप्शन मौजूद हैं। इन प्लान में आपको 100Mbps से 1Gbps तक की स्पीड मिलेगी। ये प्लान 350 से ज्यादा टीवी चैनल और ओटीटी बेनिफिट्स के साथ आते हैं। खास बात है कि अडवांस प्लान्स के साथ कंपनी वाई-फाई राउटर और इंस्टॉलेशन फ्री दे रही है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।