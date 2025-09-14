Airtel wifi plans offering up to 1gbps speed with 350 plus tv channel and more than 22 ott इंटरनेट यूज करने के लिए तीन जबर्दस्त प्लान, 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री, स्पीड 1Gbps तक की
इन प्लान में आपको 100Mbps से 1Gbps तक की स्पीड मिलेगी। ये प्लान 350 से ज्यादा टीवी चैनल और ओटीटी बेनिफिट्स के साथ आते हैं। खास बात है कि अडवांस प्लान्स के साथ कंपनी वाई-फाई राउटर और इंस्टॉलेशन फ्री दे रही है।

Kumar Prashant SinghSun, 14 Sep 2025 01:45 PM
एयरटेल के तीन जबर्दस्त प्लान, 22 से ज्यादा ओटीटी फ्री, स्पीड 1Gbps तक की

एयरटेल अपने यूजर्स को शानदार वाई-फाई प्लान्स ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप हाई-स्पीड इंटरनेट वाले बेस्ट प्लान की तलाश में हैं, तो एयरटेल के पास आपके लिए तीन तगड़े ऑप्शन मौजूद हैं। इन प्लान में आपको 100Mbps से 1Gbps तक की स्पीड मिलेगी। ये प्लान 350 से ज्यादा टीवी चैनल और ओटीटी बेनिफिट्स के साथ आते हैं। खास बात है कि अडवांस प्लान्स के साथ कंपनी वाई-फाई राउटर और इंस्टॉलेशन फ्री दे रही है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

एयरटेल का 1199 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के इस प्लान में आपको 100Mbps तक की स्पीड मिलेगी। यह प्लान 350 से ज्यादा टीवी चैनल्स के ऐक्सेस के साथ आता है, जिसमें एचडी चैनल भी शामिल हैं।

नेटफ्लिक्स समेत 22 से ज्यादा ओटीटी फ्री

यह प्लान नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ऐपल टीवी+, जी5 और जियो हॉटस्टार समेत 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है। अडवांस प्लान्स के सब्सक्राइबर्स को वाई-फाई राउटर और इंस्टॉलेशन फ्री मिलेगा।

1599 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के इस प्लान में आपको 300Mbps तक की स्पीड मिलेगी। इस प्लान में आपको 350 से ज्यादा टीवी चैनल्स का ऐक्सेस मिलेगा, जिनमें एचडी चैनल भी शामिल हैं।

नेटफ्लिक्स समेत 22 से ज्यादा ओटीटी फ्री

नेटफ्लिक्स के साथ आपको इस प्लान में अमेजन प्राइम, ऐपल टीवी+, जी5 और जियो हॉटस्टार समेत 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। यह प्लान भी अडवांस प्लान के साथ वाई-फाई राउटर और इंस्टॉलेशन फ्री दे रही है।

3999 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह वाई-फाई प्लान 1Gbps तक की इंटरनेट स्पीड ऑफर करता है। इसमें भी आपको 350 से ज्यादा टीवी चैनल्स का ऐक्सेस मिलेगा।

नेटफ्लिक्स समेत 22 से ज्यादा ओटीटी फ्री

कंपनी इस प्लान में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ऐपल टीवी+ और जियो हॉटस्टार के साथ टोटल 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे रही है। साथ ही कंपनी अडवांस प्लान्स के यूजर्स को फ्री इंस्टॉलेशन और वाई-फाई राउटर दे रही है।

