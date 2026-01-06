20 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री, अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा, रोज 3GB तक डेटा भी, टॉप 5 प्लान

Hindustan Hindi News
अगर आप एक ऐसे प्लान की तलाश में हैं, जो खूब सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे, तो भी एयरटेल के पास ऑप्शन्स की कमी नहीं है। यहां हम आपको एयरटेल के पांच बेहतरीन प्लान के बारे में बता रहे हैं, जो 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आते हैं।

Kumar Prashant SinghJan 06, 2026 11:35 am IST
एयरटेल अपने यूजर्ज को तगड़े बेनिफिट्स वाले प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप एक ऐसे प्लान की तलाश में हैं, जो खूब सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे, तो भी एयरटेल के पास ऑप्शन्स की कमी नहीं है। यहां हम आपको एयरटेल के पांच बेहतरीन प्लान के बारे में बता रहे हैं, जो 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आते हैं। खास बात है कि आपको इन प्लान में फ्री कॉलिंग और 5G डेटा भी मिलेगा।

1199 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें हर दिन दिन 2.5जीबी डेटा दिया जा रहा है। प्लान अमेजन प्राइम और सोनी लिव के साथ 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है।

979 रुपये वाला प्लान

84 दिन की वैलिडिटी वाला यह प्लान हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर करता है। इस प्लान में आपको सोनी लिव के साथ 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस मिलेगा।

838 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान 58 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 3जीबी डेटा दे रही है। प्लान में अमेजन प्राइम और सोनी लिव के साथ 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलता है।

409 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको रोज 2.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी सोनी लिव समेत 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे रही है।

349 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। यह प्लान रोज 1.5जीबी डेटा ऑफर करता है। इसमें आपको सोनी लिन समेत 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा।

फ्री कॉलिंग और एसएमएस

कंपनी के ये सभी प्रीपेड प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस ऑफर करते हैं। इनमें आपको Perplexity Pro AI का भी फ्री ऐक्सेस मिलेगा।

