20 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री, अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा, रोज 3GB तक डेटा भी, टॉप 5 प्लान

20 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री, अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा, रोज 3GB तक डेटा भी

एयरटेल अपने यूजर्ज को तगड़े बेनिफिट्स वाले प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप एक ऐसे प्लान की तलाश में हैं, जो खूब सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे, तो भी एयरटेल के पास ऑप्शन्स की कमी नहीं है। यहां हम आपको एयरटेल के पांच बेहतरीन प्लान के बारे में बता रहे हैं, जो 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आते हैं। खास बात है कि आपको इन प्लान में फ्री कॉलिंग और 5G डेटा भी मिलेगा।