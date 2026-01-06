20 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री, अनलिमिटेड कॉलिंग का मजा, रोज 3GB तक डेटा भी, टॉप 5 प्लान

एयरटेल अपने यूजर्ज को तगड़े बेनिफिट्स वाले प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप एक ऐसे प्लान की तलाश में हैं, जो खूब सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे, तो भी एयरटेल के पास ऑप्शन्स की कमी नहीं है। यहां हम आपको एयरटेल के पांच बेहतरीन प्लान के बारे में बता रहे हैं, जो 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आते हैं। खास बात है कि आपको इन प्लान में फ्री कॉलिंग और 5G डेटा भी मिलेगा।
एयरटेल का यह प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें हर दिन दिन 2.5जीबी डेटा दिया जा रहा है। प्लान अमेजन प्राइम और सोनी लिव के साथ 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है।
84 दिन की वैलिडिटी वाला यह प्लान हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर करता है। इस प्लान में आपको सोनी लिव के साथ 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस मिलेगा।
कंपनी का यह प्लान 58 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 3जीबी डेटा दे रही है। प्लान में अमेजन प्राइम और सोनी लिव के साथ 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलता है।
कंपनी का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको रोज 2.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी सोनी लिव समेत 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे रही है।
कंपनी का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। यह प्लान रोज 1.5जीबी डेटा ऑफर करता है। इसमें आपको सोनी लिन समेत 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा।
कंपनी के ये सभी प्रीपेड प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस ऑफर करते हैं। इनमें आपको Perplexity Pro AI का भी फ्री ऐक्सेस मिलेगा।