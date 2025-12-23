50GB तक डेटा ऑफर करने वाले टॉप 5 प्लान, 100 रुपये वाले में 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का भी मजा

रेग्युलर प्लान में मिलने वाला डेटा अगर आपको कम पड़ जाता है, तो डेटा पैक आपके लिए हैं। आज हम आपको एयरटेल के टॉप 5 डेटा पैक के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको वैलिडिटी के साथ हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में जो सबसे सस्ता डेटा पैक है, उसकी कीमत मात्र 100 रुपये है। इस प्लान की खास बात है कि इसमें आपको 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
एयरटेल का यह डेटा पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में आपको सोनी लिव समेत 20 से अधिक ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा।
एयरटेल का यह डेटा पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस डेटा पैक में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 12जीबी डेटा मिलेगा।
यह डेटा पैक भी 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 12जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान एक महीने के लिए जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस मिलेगा। साथ ही इसमें अलग से 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप का भी ऐक्सेस मिलेगा।
एयरटेल के लिए इस डेटा पैक में इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा दिया जा रहा है। डेटा पैक की वैलिडिटी एक महीने है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स बेसिक और जियो हॉटस्टार सुपर का ऐक्सेस मिलेगा।
कंपनी अपने इस डेटा पैक में यूजर्स को 50जीबी डेटा दे रही है। इस डेटा पैक की वैलिडिटी 30 दिन है।