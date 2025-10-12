कमाल के हैं ये WiFi + TV प्लान, मिलेगी 100Mbps तक की स्पीड, ओटीटी फ्री, कीमत भी कम

कमाल के हैं ये WiFi + TV प्लान, मिलेगी 100Mbps तक की स्पीड, ओटीटी भी फ्री

हाई-स्पीड इंटरनेट वाले बेस्ट लेकिन अफोर्डेबल प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो Airtel Black WiFi + TV प्लान शानदार ऑप्शन हैं। यहां हम आपको कंपनी के टॉप 3 किफायती वाई-फाई + टीवी प्लान के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको 100Mbps तक की स्पीड मिलेगी। साथ ही ये प्लान ओटीटी ऐप्स और Perplexity Pro AI के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।