कमाल के हैं ये WiFi + TV प्लान, मिलेगी 100Mbps तक की स्पीड, ओटीटी फ्री, कीमत भी कम

हाई-स्पीड इंटरनेट वाले बेस्ट लेकिन अफोर्डेबल प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो Airtel Black WiFi + TV प्लान शानदार ऑप्शन हैं। यहां हम आपको कंपनी के टॉप 3 किफायती वाई-फाई + टीवी प्लान के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको 100Mbps तक की स्पीड मिलेगी। साथ ही ये प्लान ओटीटी ऐप्स और Perplexity Pro AI के फ्री ऐक्सेस के साथ आते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
इस प्लान में आपको 40Mbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलेगी। यह प्लान अनलिमिटेड डेटा के साथ आता है। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग भी दे रही है।
प्लान में कंपनी जियो हॉटस्टार और जी5 प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन दे रही है। आपको इसमें 350 रुपये से ज्यादा के टीवी चैनल का ऐक्सेस भी मिलेगा। यह प्लान Perplexity Pro AI के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।
कंपनी का यह प्लान 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड ऑफर करता है। इसमें आपको अनलिमिटेड डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी।
एयरटेल का यह प्लान जियो हॉटस्टार और जी5 प्रीमियम के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। प्लान में 350 रुपये से ज्यादा के टीवी चैनल दिए जा रहे हैं। यह प्लान भी Perplexity Pro AI के ऐक्सेस के साथ आता है।
कंपनी का यह प्लान 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड ऑफर करता है। इसमें आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है।
यह प्लान भी 350 रुपये से ज्यादा के टीवी चैनल का ऐक्सेस देता है। इसमें कंपनी नेटफ्लिक्स बेसिक, ऐपल टीवी+, एक साल के लिए अमेजन प्राइम, जियो हॉटस्टार और जी5 प्रीमियम के साथ Perplexity Pro AI का ऐक्सेस दे रही है।