Airtel ग्राहकों को बल्ले-बल्ले, अब 60 दिन ज्यादा चलेगा यह छोटा रिचार्ज, मिलेगा 50GB डेटा

एयरटेल ने अपने मौजूदा 361 रुपये के डेटा पैक में बड़ा बदलाव कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने इस पैक में मिलने वाली वैलिडिटी को पूरे 60 दिन बढ़ा दिया है। बता दें कि पहले यह पैक केवल 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता था। वैलिडिटी में की गई बढ़ोतरी के बाद, अब इस पैक में कुल 90 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। इस पैक में ग्राहकों को एकमुश्त 50GB डेटा मिलता है, यानी राहत की बात यह है कि अब ग्राहक निश्चिंत होकर पूरे 90 दिन तक 50GB डेटा का आनंद ले सकेंगे। डेटा कोटा समाप्त होने के बाद, अतिरिक्त डेटा के लिए 50 पैसे प्रति एमबी की दर से शुल्क लिया जाएगा। चूंकि यह डेटा पैक है, इसलिए इसमें कॉलिंग और एसएमएस बेनिफिट शामिल नहीं है।
यह डेटा पैक 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को एकमुश्त 50GB डेटा मिलता है। इस प्लान में ग्राहकों को JioHotstar Mobile (तीन महीने के लिए) का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। डेटा कोटा समाप्त होने के बाद, अतिरिक्त डेटा के लिए 50 पैसे प्रति एमबी की दर से शुल्क लिया जाएगा।
यह डेटा पैक 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को एकमुश्त 50GB डेटा मिलता है।
यह डेटा पैक 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को एकमुश्त 50GB डेटा मिलता है।
यह डेटा पैक 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को एकमुश्त 50GB डेटा मिलता है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद भी 64Kbps की स्पीड से इंटरनेट यूज किया जा सकता है।
वैसे तो इस पैक में 50GB नहीं बल्कि 100GB डेटा मिलता है, इसलिए आप हैवी डेटा चाहते हैं, तो इस पैक पर भी विचार किया जा सकता है। यह डेटा पैक 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को एकमुश्त 100GB डेटा मिलता है।