Airtel ग्राहकों को बल्ले-बल्ले, अब 60 दिन ज्यादा चलेगा यह छोटा रिचार्ज, मिलेगा 50GB डेटा

Airtel का 361 रुपये का डेटा पैक अब 90 दिन चलेगा

एयरटेल ने अपने मौजूदा 361 रुपये के डेटा पैक में बड़ा बदलाव कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने इस पैक में मिलने वाली वैलिडिटी को पूरे 60 दिन बढ़ा दिया है। बता दें कि पहले यह पैक केवल 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता था। वैलिडिटी में की गई बढ़ोतरी के बाद, अब इस पैक में कुल 90 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। इस पैक में ग्राहकों को एकमुश्त 50GB डेटा मिलता है, यानी राहत की बात यह है कि अब ग्राहक निश्चिंत होकर पूरे 90 दिन तक 50GB डेटा का आनंद ले सकेंगे। डेटा कोटा समाप्त होने के बाद, अतिरिक्त डेटा के लिए 50 पैसे प्रति एमबी की दर से शुल्क लिया जाएगा। चूंकि यह डेटा पैक है, इसलिए इसमें कॉलिंग और एसएमएस बेनिफिट शामिल नहीं है।