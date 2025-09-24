फ्री में एक्सट्रा सिम देने वाले तीन जबर्दस्त प्लान, मिलेगा 320GB तक डेटा, ओटीटी भी

बेस्ट पोस्टपेड प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो एयरटेल के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त ऑप्शन है। यहां हम आपको एयरटेल के तीन शानदार पोस्टपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में फ्री में ऐड-ऑन सिम दिया जा रहा है। ये प्लान 320जीबी तक डेटा ऑफर करते हैं। साथ ही इनमें आपको ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।
एयरटेल का यह प्लान एक रेग्युलर और दो फ्री ऐड-ऑन सिम दे रही है। प्लान में टोटल 150जीबी डेटा दिया जा रहा है। प्लान में फ्री कॉलिंग भी दी जा रही है।
एयरटेल अपने इस पोस्टपेड प्लान में 6 महीने के लिए अमेजन प्राइम का फ्री ऐक्सेस और एक साल के लिए जियो हॉटस्टार का मोबाइल सब्सक्रिप्शन देता है। इसमें आपको Perplexity Pro AI भी मिलेगा।
यह प्लान एक रेग्युलर और तीन फ्री ऐड-ऑन सिम के साथ आता है। इसमें इंटरनेट यूज करने के लिए कंपनी टोटल 190जीबी डेटा दे रही है। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है।
यह प्लान 6 महीने के लिए अमेजन प्राइम और एक साल के लिए जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस देता है। प्लान में ऐपल टीवी+ भी दिया जा रहा है। यह प्लान Perplexity Pro AI के सब्सक्रिप्श के साथ आता है।
कंपनी इस प्लान में एक रेग्युलर सिम के साथ चार फ्री ऐड-ऑन सिम दिए जा रहे हैं। इस प्लान में कंपनी टोटल 320जीबी डेटा ऑफर कर रही है। यह प्लान भी फ्री कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है।
यह प्लान नेटफ्लिक्स स्टैंडर्ड के साथ 6 महीने के लिए अमेजन प्राइम, एक साल कि लिए जियो हॉटस्टार और Perplexity Pro AI का फ्री ऐक्सेस देता है।