फ्री में एक्सट्रा सिम देने वाले तीन जबर्दस्त प्लान, मिलेगा 320GB तक डेटा, ओटीटी भी

बेस्ट पोस्टपेड प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो एयरटेल के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त ऑप्शन है। यहां हम आपको एयरटेल के तीन शानदार पोस्टपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में फ्री में ऐड-ऑन सिम दिया जा रहा है। ये प्लान 320जीबी तक डेटा ऑफर करते हैं। साथ ही इनमें आपको ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।