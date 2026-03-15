300 रुपये से कम के तीन धांसू प्लान, रिचार्ज कराने पर सीधे 4 हजार रुपये का फायदा, कॉलिंग भी

टेलिकॉम कंपनी एयरटेल अपने किफायती प्लान्स में भी तगड़े बेनिफिट ऑफर कर रही है। आज हम आपको एयरटेल के तीन ऐसे ही प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की कीमत 300 रुपये से कम है। इनमें आपको 4 हजार रुपये की कीमत वाला Adobe Express Premium सब्सक्रिप्शन फ्री दे रही है। ये प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग भी ऑफर करते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
एयरटेल का यह प्रीपेड प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको हर दिन 1जीबी डेटा मिलेगा। प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है।
एयरटेल का यह प्लान 12 महीने के लिए Adobe Express Premium का सब्सक्रिप्शन देता है। इसकी कीमत 4 हजार रुपये है। प्लान में आपको फ्री हेलोट्यून्स का भी ऐक्सेस मिलेगा।
एयरटेल का यह प्रीपेड प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 3जीबी डेटा मिलेगा। प्लान 300 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है।
एयरटेल का यह प्लान 12 महीने के लिए Adobe Express Premium का सब्सक्रिप्शन देता है। इसकी कीमत 4 हजार रुपये है। प्लान में आपको फ्री हेलोट्यून्स का भी ऐक्सेस मिलेगा। यह प्लान एयरटेल Xstream Play (फ्री कॉन्टेंट) भी ऑफर करता है।
एयरटेल का यह प्रीपेड प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको टोटल 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान डेली 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है।
एयरटेल का यह प्लान 12 महीने के लिए Adobe Express Premium का सब्सक्रिप्शन देता है। इसकी कीमत 4 हजार रुपये है। प्लान में आपको फ्री हेलोट्यून्स का भी ऐक्सेस मिलेगा। यह प्लान भी एयरटेल Xstream Play (फ्री कॉन्टेंट) भी ऑफर करता है।