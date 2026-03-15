300 रुपये से कम के तीन धांसू प्लान, रिचार्ज कराने पर सीधे 4 हजार रुपये का फायदा, कॉलिंग भी

टेलिकॉम कंपनी एयरटेल अपने किफायती प्लान्स में भी तगड़े बेनिफिट ऑफर कर रही है। आज हम आपको एयरटेल के तीन ऐसे ही प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान की कीमत 300 रुपये से कम है। इनमें आपको 4 हजार रुपये की कीमत वाला Adobe Express Premium सब्सक्रिप्शन फ्री दे रही है। ये प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग भी ऑफर करते हैं। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।