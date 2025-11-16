एक के साथ चार सिम फ्री, मिलेगा 320GB डेटा, ओटीटी ऐप और ऐपल टीवी फ्री

एयरटेल अपने यूजर्स को जबर्दस्त प्रीपेड प्लान्स के तगड़े पोस्टपेड प्लान भी ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप एक ऐसे पोस्टपेड प्लान की तलाश में हैं, जिसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी शामिल कर सकते हैं। हम एयरटेल के जिस प्लान की बात कर रहे हैं, उसका मंथली रेंटल 1749 रुपये है। यह प्लान 320जीबी डेटा के साथ फ्री कॉलिंग और कई सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है। आइए जानते हैं डीटेल।