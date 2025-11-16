एक के साथ चार सिम फ्री, मिलेगा 320GB डेटा, ओटीटी ऐप और ऐपल टीवी फ्री

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्सएक के साथ चार सिम फ्री, मिलेगा 320GB डेटा, ओटीटी ऐप और ऐपल टीवी फ्री

हम एयरटेल के जिस प्लान की बात कर रहे हैं, उसका मंथली रेंटल 1749 रुपये है। यह प्लान 320जीबी डेटा के साथ फ्री कॉलिंग और कई सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है। प्लान में ऐपल टीवी का सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है।

Kumar Prashant SinghSun, 16 Nov 2025 12:46 PM
एयरटेल अपने यूजर्स को जबर्दस्त प्रीपेड प्लान्स के तगड़े पोस्टपेड प्लान भी ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप एक ऐसे पोस्टपेड प्लान की तलाश में हैं, जिसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी शामिल कर सकते हैं। हम एयरटेल के जिस प्लान की बात कर रहे हैं, उसका मंथली रेंटल 1749 रुपये है। यह प्लान 320जीबी डेटा के साथ फ्री कॉलिंग और कई सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है। आइए जानते हैं डीटेल।

मिलेंगे टोटल 5 सिम

एयरटेस का यह इन्फिनिटी फैमिली प्लान एक रेग्युलर सिम और चार ऐड-ऑन फैमिली सिम के साथ आता है।

टोटल 320जीबी डेटा वाला प्लान

कंपनी इस प्लान में टोटल 320जीबी डेटा दे रही है। इसमें प्राइमरी यूजर को 200जीबी और ऐड-ऑन सिम को 30-30जीबी डेटा मिलेगा।

अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस

एयरटेल का यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस बेनिफिट के साथ आता है। इसमें 100जीबी गूगल वन क्लाउड स्टोरेज भी दिया जा रहा है।

कई सारे ओटीटी ऐप फ्री

प्लान के सब्सक्राइबर्स को नेटफ्लिक्स स्टैंडर्ड का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। इसके साथ कंपनी इस प्लान में 6 महीने के लिए अमेजन प्राइम और एक साल के लिए जियो हॉटस्टार मोबाइल का ऐक्सेस दे रही है।

ऐपल टीवी और म्यूजिक का भी मजा

यह प्लान ऐपल टीवी और ऐपल टीवी म्यूजिक प्लस का ऐक्सेस देता है। प्लान में Perplexity Pro AI का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है।

कई अडिशनल बेनिफिट भी

यह प्लान Airtel Xstream Play Premium और फ्री हेलोट्यून्स का भी ऐक्सेस देता है।

