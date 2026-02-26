Airtel ने मचाया तहलका, लाया 365 दिन चलने वाला सबसे महंगा प्लान, खर्च ₹11 रोज

Vi का 4999 रुपये का प्लान

यह वोडाफोन आइडिया का सबसे महंगा प्रीपेड प्लान है। 4999 रुपये का यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च भी 13.69 रुपये के आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। ध्यान रहे कि डेली 100 एसएमएस लिमिट समाप्त हो जाने के बाद 1 प्रति लोकल एसएमएस और 1.5 रुपये प्रति STD एमएसएम की दर से चार्ज देना होगा। इस प्लान में ग्राहकों को ढेर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। प्लान में Unlimited 5G डेटा के अलावा, Vi Movies & TV App का फ्री एक्सेस, 1 साल के लिए Prime Lite सब्सक्रिप्शन, हाफ डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट शामिल हैं।