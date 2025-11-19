एयरटेल नंबर के रिचार्ज पर 17 हजार रुपये का फायदा, फ्री मिल रही यह जबर्दस्त सर्विस

एआई का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण हैं कि टेलिकॉम कंपनियां भी अपने प्लान्स में फ्री एआई सब्सक्रिप्शन दे रही है। यहां हम आपको एयरटेल के कुछ बेहद सस्ते प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनमें Perplexity Pro AI का ऐनुअल सब्सक्रिप्शन फ्री ऐक्सेस दिया रहा है। इसके एक साल के सब्सक्रिप्शन का 17 हजार रुपये और यह आपको इन प्रीपेड प्लान्स के साथ फ्री मिलेगा। आइए जानते हैं एयरटेल के इन प्लान के बारे में।
यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस दे रही है।
यह प्लान 28 दिन के लिए जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस भी देता है। इसमें आपको Perplexity Pro AI का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में आपको फ्री हेलोट्यून्स भी मिलेगा।
इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1जीबी डेटा दिया जा रहा है। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस के साथ आता है। इसमें आपको 12 महीने के लिए Perplexity Pro AI का फ्री ऐक्सेस मिलेगा।
एयरटेल का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 3जीबी डेटा और 300 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। यह प्लान भी Perplexity Pro AI का फ्री ऐक्सेस दे रही है।
एयरटेल का यह प्लान 28 दिन चलता है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 फ्री एसएमएस मिलेगा। प्लान में 2जीबी डेटा दिया जा रहा है। यह प्लान भी Perplexity Pro AI के ऐक्सेस के साथ आता है।
एयरटेल भारत का पहला स्पैम फाइटिंग नेटवर्क है, जो स्पैम कॉल आने पर 'Airtel warning: SPAM' के नाम से लाइव अलर्ट देता है।