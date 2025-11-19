एयरटेल नंबर के रिचार्ज पर 17 हजार रुपये का फायदा, फ्री मिल रही यह जबर्दस्त सर्विस

एआई का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण हैं कि टेलिकॉम कंपनियां भी अपने प्लान्स में फ्री एआई सब्सक्रिप्शन दे रही है। यहां हम आपको एयरटेल के कुछ बेहद सस्ते प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनमें Perplexity Pro AI का ऐनुअल सब्सक्रिप्शन फ्री ऐक्सेस दिया रहा है। इसके एक साल के सब्सक्रिप्शन का 17 हजार रुपये और यह आपको इन प्रीपेड प्लान्स के साथ फ्री मिलेगा। आइए जानते हैं एयरटेल के इन प्लान के बारे में।