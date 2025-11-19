Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सएयरटेल नंबर के रिचार्ज पर 17 हजार रुपये का फायदा, फ्री मिल रही यह जबर्दस्त सर्विस

एयरटेल नंबर के रिचार्ज पर 17 हजार रुपये का फायदा, फ्री मिल रही यह जबर्दस्त सर्विस

यहां हम आपको एयरटेल के कुछ बेहद सस्ते प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनमें Perplexity Pro AI का फ्री ऐक्सेस दिया रहा है। इसके एक साल के सब्सक्रिप्शन का 17 हजार रुपये और यह आपको इन प्रीपेड प्लान्स के साथ फ्री मिलेगा।

Kumar Prashant SinghWed, 19 Nov 2025 01:19 PM
1/7

एयरटेल नंबर के रिचार्ज पर 17 हजार रुपये का फायदा, फ्री मिल रही यह जबर्दस्त सर्विस

एआई का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण हैं कि टेलिकॉम कंपनियां भी अपने प्लान्स में फ्री एआई सब्सक्रिप्शन दे रही है। यहां हम आपको एयरटेल के कुछ बेहद सस्ते प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनमें Perplexity Pro AI का ऐनुअल सब्सक्रिप्शन फ्री ऐक्सेस दिया रहा है। इसके एक साल के सब्सक्रिप्शन का 17 हजार रुपये और यह आपको इन प्रीपेड प्लान्स के साथ फ्री मिलेगा। आइए जानते हैं एयरटेल के इन प्लान के बारे में।

2/7

398 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस दे रही है।

3/7

ओटीटी ऐप भी फ्री

यह प्लान 28 दिन के लिए जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस भी देता है। इसमें आपको Perplexity Pro AI का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में आपको फ्री हेलोट्यून्स भी मिलेगा।

4/7

299 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1जीबी डेटा दिया जा रहा है। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस के साथ आता है। इसमें आपको 12 महीने के लिए Perplexity Pro AI का फ्री ऐक्सेस मिलेगा।

5/7

219 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 3जीबी डेटा और 300 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। यह प्लान भी Perplexity Pro AI का फ्री ऐक्सेस दे रही है।

6/7

199 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह प्लान 28 दिन चलता है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 फ्री एसएमएस मिलेगा। प्लान में 2जीबी डेटा दिया जा रहा है। यह प्लान भी Perplexity Pro AI के ऐक्सेस के साथ आता है।

7/7

स्पैम फाइटिंग नेटवर्क

एयरटेल भारत का पहला स्पैम फाइटिंग नेटवर्क है, जो स्पैम कॉल आने पर 'Airtel warning: SPAM' के नाम से लाइव अलर्ट देता है।

Airtel Gadgets Hindi News