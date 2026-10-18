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खुशखबरी, Airtel लाया तीन नए Voice-Only प्लान्स, कीमत ₹185 से शुरू

Airtel, TRAI के नए नियमों के तहत कम वैलिडिटी वाले वॉयस-एंड-एसएमएस ओनली प्रीपेड प्लान पेश करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। इनकी कीमत 185 रुपये, 203 रुपये और 206 रुपये है। ये प्लान अब एयरटेल ऐप और वेबसाइट, दोनों जगह उपलब्ध हैं। चलिए बताते हैं इनमें क्या-क्या मिलेगा

Arpit SoniOct 18, 2026 11:10 am IST
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Airtel का 185 रुपये का प्रीपेड प्लान

एयरटेल का 185 रुपये का प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉल की सुविधा और कुल 300 एसएमएस मिलते हैं। इसमें प्लान में कोई मोबाइल डेटा शामिल नहीं है। यह तीन नए प्लान्स में से सबसे सस्ता ऑप्शन है। इससे ग्राहकों को कॉलिंग पर फोकस्ड एक रिचार्ज मिल जाता है, और उन्हें ऐसा कोई पैक नहीं चुनना पड़ता जिसमें डेटा भी शामिल हो, जिसकी शायद उन्हें जरूरत ही न हो। एमएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एमएमएस की दर से चार्ज देना होगा।

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Airtel का 203 रुपये का प्रीपेड प्लान

एयरटेल का नया 203 रुपये का प्रीपेड प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉल की सुविधा मिलती है, साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। 185 रुपये वाले प्लान की तरह, इस प्लान में भी मोबाइल डेटा शामिल नहीं है। 185 रुपये वाले रिचार्ज की तुलना में 18 रुपये ज्यादा देने पर, ग्राहकों को 2 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है, जबकि कॉलिंग और एसएमएस बेनिफिट्स पहले जैसे ही रहते हैं। यह ऑप्शन उन ग्राहकों के लिए है जिन्हें 30 दिनों की रिचार्ज साइकिल ज्यादा बेहतर लगती है। ध्यान रहे एमएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एमएमएस की दर से चार्ज देना होगा।

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Airtel का 206 रुपये का प्रीपेड प्लान

एयरटेल का 206 का प्रीपेड प्लान पूरे एक महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉल्स के साथ कुल 300 SMS मिलते हैं। इसमें भी मोबाइल डेटा शामिल नहीं है। यह प्लान में ऊपरक बताए 185 रुपये और 203 रुपये के प्लान जैसा ही है, अंतर बस इतना है कि इसमें पूरे 1 महीने की वैलिडिटी मिलती है। एमएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एमएमएस की दर से चार्ज देना होगा।

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प्लान में एडिशनल बेनिफिट

यह प्लान खासतौर से ऐसे लोगों के लिए जिन्हें केवल कॉलिंग और एसएमएस बेनिफिट चाहिए और जिन्हें डेटा की जरूर नहीं है। एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर इन तीनों प्लान्स में फ्री हैलोट्यून्स शामिल है, जिससे ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हर 30 दिन में एक ट्यून सेट कर सकते हैं।

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