₹399 शुरुआती कीमत में नए प्लान लाई कंपनी, पूरे 365 दिनों तक मिलेगा Unlimited 4G+5G डेटा

एयरटेल का 1099 रुपये का प्रीपेड प्लान

एयरटेल के नए 1099 रुपये के प्रीपेड प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ अनलिमिटेड डेटा और हर दिन 100 एसएमएस मिलते हैं। यह प्लान 84 दिनों की सर्विस वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा मिलता है। डेटा कैपिंग हर 28 दिन के लिए 300GB डेटा मिलता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्च 13 रुपये आएगा। बेहतर होता अगर एयरटेल इस प्लान के साथ कुछ OTT (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट्स भी देता, क्योंकि अभी ऐड-ऑन बेनिफिट्स को देखें तो इसमें कुछ खास नहीं है। ऐड-ऑन बेनिफिट्स में सिर्फ फ्री हेलोट्यून्स ही है, और कुछ नहीं। डेली 100 एसएमएस लिमिट समाप्त हो जाने के प्रति लोकल एसएमएस 1 रुपये और प्रति STD एमएसएम 1.5 रुपये चार्ज देना होगा।