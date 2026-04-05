जीभर के चलाओ इंटरनेट, खत्म नहीं होगा डेटा, 365 दिनों तक मिलेगी सुविधा

एयरटेल का 449 रुपये का फुल अनलिमिटेड प्लान

449 रुपये में का यह प्लान भी 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड 4G+5G डेटा, और डेली 100 एसएमएस शामिल हैं। प्लान में 28 दिनों के लिए फ्री JioHotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन, छह महीनों के लिए ऐप्पल म्यूजिक का एक्सेस, गूगल वन क्लाउड स्टोरेज (30GB), 28 दिनों के लिए एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन (जिसमें 20 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है), 12 महीनों के लिए फ्री एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, एयरटेल की स्पैम प्रोटेक्शन सर्विस और फ्री हैलोट्यून्स का एक्सेस मिलता है।