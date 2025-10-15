Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सएक के साथ तीन सिम फ्री, 240GB तक डेटा और कॉलिंग, OTT का भी मजा

एक के साथ तीन सिम फ्री, 240GB तक डेटा और कॉलिंग, OTT का भी मजा

यहां हम आपको एयरटेल के दो ऐसे पोस्टपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनमें आपको तीन ऐड-ऑन सिम फ्री मिलेंगे। इन प्लान में कंपनी 240जीबी तक डेटा के साथ कई पॉप्युलर ओटीटी ऐप का ऐक्सेस भी दे रही है।

Kumar Prashant SinghWed, 15 Oct 2025 01:54 PM
1/7

एक सिम के साथ तीन सिम फ्री, 240GB तक डेटा और कॉलिंग, OTT भी

एयरटेल अपने यूजर्स को एक से बढ़ कर एक प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहा है। कंपनी के पोर्टफोलियो मे बेस्ट पोस्टपेड प्लान्स की भी कमी नहीं है। कंपनी कई सारे पोस्टपेड प्लान ऑफर करती है, लेकिन यहां हम आपको एयरटेल के दो ऐसे पोस्टपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनमें आपको तीन ऐड-ऑन सिम फ्री मिलेंगे। इन प्लान में कंपनी 240जीबी तक डेटा के साथ कई पॉप्युलर ओटीटी ऐप का ऐक्सेस भी दे रही है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

2/7

1199 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह पोस्टपेड प्लान एक रेग्युलर और तीन फ्री ऐड ऑन सिम के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 190जीबी डेटा दे रही है।

3/7

कॉलिंग, एसएमएस और ओटीटी

प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस बेनिफिट के साथ आता है। इसमें आपको 6 महीने के लिए अमेजन प्राइम और एक साल के लिए जियो हॉटस्टार मिलेगा। प्लान ऐपल म्यूजिक भी ऑफर करता है।

4/7

गूगल वन स्टोरेज और Perplexity Pro AI भी

यह प्लान 100जीबी गूगल वन स्टोरेज के साथ आता है। इसमें कंपनी Perplexity Pro AI भी ऑफर कर रही है। प्लान Airtel Xstream Play Premium भी ऑफर करता है।

5/7

1399 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह पोस्टपेड प्लान एक रेग्युलर और तीन फ्री ऐड ऑन सिम के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 240जीबी डेटा दे रही है।

6/7

कॉलिंग, एसएमएस और ओटीटी

प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस बेनिफिट के साथ आता है। इसमें आपको 6 महीने के लिए अमेजन प्राइम और एक साल के लिए जियो हॉटस्टार मिलेगा। साथ ही इसमें कंपनी नेटफ्लिक्स बेसिक, ऐपल म्यूजिक और ऐपल टीवी+ भी दे रही है।

7/7

गूगल वन स्टोरेज और Perplexity Pro AI भी

यह प्लान 100जीबी गूगल वन स्टोरेज के साथ आता है। इसमें कंपनी Perplexity Pro AI भी ऑफर कर रही है। प्लान Airtel Xstream Play Premium भी ऑफर करता है।

Gadgets Hindi News Airtel