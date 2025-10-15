एक के साथ तीन सिम फ्री, 240GB तक डेटा और कॉलिंग, OTT का भी मजा

एक सिम के साथ तीन सिम फ्री, 240GB तक डेटा और कॉलिंग, OTT भी

एयरटेल अपने यूजर्स को एक से बढ़ कर एक प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहा है। कंपनी के पोर्टफोलियो मे बेस्ट पोस्टपेड प्लान्स की भी कमी नहीं है। कंपनी कई सारे पोस्टपेड प्लान ऑफर करती है, लेकिन यहां हम आपको एयरटेल के दो ऐसे पोस्टपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनमें आपको तीन ऐड-ऑन सिम फ्री मिलेंगे। इन प्लान में कंपनी 240जीबी तक डेटा के साथ कई पॉप्युलर ओटीटी ऐप का ऐक्सेस भी दे रही है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।