Airtel ने बंद किया 189 रुपये वाला प्लान, अब ₹250 से कम में लें Unlimited डेटा-कॉल्स का मजा, देखें List

Airtel 299 रुपए वाला प्लान

Airtel का 299 रुपए वाले प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। साथ ही इसमें हर दिन 1GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है, यानी कुल 28GB डेटा का फायदा मिलता है। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64kbps रह जाती है, जिससे बेसिक ब्राउज़िंग या चैटिंग की जा सकती है। कॉलिंग की बात करें तो इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा, यूजर्स को रोजाना 100 SMS फ्री मिलते हैं। प्लान में Apollo 24|7 Circle का फ्री एक्सेस शामिल है जो हेल्थ से जुड़ी सर्विसेज़ के लिए काम आता है।