airtel data packs under rupees 125 offering up to 20gb high speed data 125 रुपये से कम के जबर्दस्त प्लान, मिलेगा 20जीबी तक डेटा, कुछ में OTT भी फ्री
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्स125 रुपये से कम के जबर्दस्त प्लान, मिलेगा 20जीबी तक डेटा, कुछ में OTT भी फ्री

125 रुपये से कम के जबर्दस्त प्लान, मिलेगा 20जीबी तक डेटा, कुछ में OTT भी फ्री

यहां हम आपको एयरटेल के कुछ किफायती डेटा पैक्स के बारे में बता रहे हैं। 125 रुपये से कम के इन प्लान में आपको 20जीबी तक हाई स्पीड डेटा मिलेगा। इनमें कुछ प्लान ऐसे भी हैं, जिनमें आपको ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस मिलेगा।

Kumar Prashant SinghMon, 22 Sep 2025 03:10 PM
1/7

125 रुपये से कम के जबर्दस्त प्लान, मिलेगा 20जीबी तक डेटा, कुछ में OTT भी फ्री

रेग्युलर प्लान में ऑफर किया जाने वाला डेली डेटा जल्दी खत्म हो जाता है, तो टेंशन न लीजिए। यहां हम आपको एयरटेल के कुछ किफायती डेटा पैक्स के बारे में बता रहे हैं। 125 रुपये से कम के इन प्लान में आपको 20जीबी तक हाई स्पीड डेटा मिलेगा। इनमें कुछ प्लान ऐसे भी हैं, जिनमें आपको ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस मिलेगा। आइए जानते हैं एयरटेल के इन डेटा पैक के बारे में।

2/7

121 रुपये वाला डेटा पैक

एयरटेल के इस डेटा पैक की वैलिडिटी 30 दिन की है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा दे रही है।

3/7

100 रुपये वाला डेटा पैक

यह डेटा पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 6जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस दे रही है।

4/7

99 रुपये वाला डेटा पैक

इस डेटा पैक की वैलिडिटी 2 दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। लिमिट ओवर होने के बाद प्लान में मिलने वाली इंटरनेट स्पीड घट कर 64Kbps हो जाएगी।

5/7

77 रुपये वाला डेटा पैक

यह प्लान 7 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 5जीबी डेटा मिलेगा।

6/7

49 रुपये वाला डेटा पैक

एयरटेल का यह प्लान एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में आपको 20जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद प्लान में ऑफर की जाने वाली स्पीड घट कर 64Kbps की हो जाएगी।

7/7

33 रुपये वाला डेटा पैक

यह प्लान एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है।

Airtel Gadgets Hindi News