125 रुपये से कम के जबर्दस्त प्लान, मिलेगा 20जीबी तक डेटा, कुछ में OTT भी फ्री

रेग्युलर प्लान में ऑफर किया जाने वाला डेली डेटा जल्दी खत्म हो जाता है, तो टेंशन न लीजिए। यहां हम आपको एयरटेल के कुछ किफायती डेटा पैक्स के बारे में बता रहे हैं। 125 रुपये से कम के इन प्लान में आपको 20जीबी तक हाई स्पीड डेटा मिलेगा। इनमें कुछ प्लान ऐसे भी हैं, जिनमें आपको ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस मिलेगा। आइए जानते हैं एयरटेल के इन डेटा पैक के बारे में।