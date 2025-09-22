125 रुपये से कम के जबर्दस्त प्लान, मिलेगा 20जीबी तक डेटा, कुछ में OTT भी फ्री

रेग्युलर प्लान में ऑफर किया जाने वाला डेली डेटा जल्दी खत्म हो जाता है, तो टेंशन न लीजिए। यहां हम आपको एयरटेल के कुछ किफायती डेटा पैक्स के बारे में बता रहे हैं। 125 रुपये से कम के इन प्लान में आपको 20जीबी तक हाई स्पीड डेटा मिलेगा। इनमें कुछ प्लान ऐसे भी हैं, जिनमें आपको ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस मिलेगा। आइए जानते हैं एयरटेल के इन डेटा पैक के बारे में।
एयरटेल के इस डेटा पैक की वैलिडिटी 30 दिन की है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा दे रही है।
यह डेटा पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 6जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस दे रही है।
इस डेटा पैक की वैलिडिटी 2 दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। लिमिट ओवर होने के बाद प्लान में मिलने वाली इंटरनेट स्पीड घट कर 64Kbps हो जाएगी।
यह प्लान 7 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 5जीबी डेटा मिलेगा।
एयरटेल का यह प्लान एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में आपको 20जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद प्लान में ऑफर की जाने वाली स्पीड घट कर 64Kbps की हो जाएगी।
यह प्लान एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है।