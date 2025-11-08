इन सस्ते प्रीपेड प्लान का नहीं है कोई तोड़, कीमत 22 से 100 रुपये के बीच

एयरटेल अपने यूजर्स को हर रेंज में बेस्ट प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर 100 रुपये से कम की कीमत वाले प्लान्स की बात की जाए, तो भी एयरटेल के पिटारे में ऑप्शन्स की कमी नहीं है। कंपनी 100 रुपये से कम की कीमत में कुछ बेहद शानदार डेटा पैक ऑफर कर रही है। इन डेटा पैक में कुछ ऐसे भी हैं, जो 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आते हैं। आइए जानते हैं एयरटेल के इन डेटा पैक के बारे में।
एयरटेल का यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा मिलेगा।
यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी 1.5जीबी डेटा दे रही है।
यह प्लान भी एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा।
इस डेटा पैक की वैलिडिटी एक दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।
यह डेटा पैक 7 दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 5जीबी डेटा मिलेगा।
यह डेटा पैक दो दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।
यह डेटा पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा मिलेगा। प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है।