इन सस्ते प्रीपेड प्लान का नहीं है कोई तोड़, कीमत 22 से 100 रुपये के बीच

अगर 100 रुपये से कम की कीमत वाले प्लान्स की बात की जाए, तो भी एयरटेल के पिटारे में ऑप्शन्स की कमी नहीं है। कंपनी 100 रुपये से कम की कीमत में कुछ बेहद शानदार डेटा पैक ऑफर कर रही है। 

Kumar Prashant SinghSat, 8 Nov 2025 03:04 PM
एयरटेल अपने यूजर्स को हर रेंज में बेस्ट प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर 100 रुपये से कम की कीमत वाले प्लान्स की बात की जाए, तो भी एयरटेल के पिटारे में ऑप्शन्स की कमी नहीं है। कंपनी 100 रुपये से कम की कीमत में कुछ बेहद शानदार डेटा पैक ऑफर कर रही है। इन डेटा पैक में कुछ ऐसे भी हैं, जो 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आते हैं। आइए जानते हैं एयरटेल के इन डेटा पैक के बारे में।

22 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा मिलेगा।

26 रुपये वाला प्लान

यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी 1.5जीबी डेटा दे रही है।

33 रुपये वाला प्लान

यह प्लान भी एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा।

49 रुपये वाला प्लान

इस डेटा पैक की वैलिडिटी एक दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।

77 रुपये वाला प्लान

यह डेटा पैक 7 दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 5जीबी डेटा मिलेगा।

99 रुपये वाला प्लान

यह डेटा पैक दो दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।

100 रुपये वाला प्लान

यह डेटा पैक 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा मिलेगा। प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है।

