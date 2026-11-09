Airtel लाया धमाकेदार Buy 1 Get 1 Free ऑफर: ₹349 और ₹399 के रिचार्ज पर मिलेगा एक और रिचार्ज फ्री, 56 दिन चलेगा प्लान

Airtel ने अपने यूजर्स को खुश करने के अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए Buy 1 Get 1 Free ऑफर शुरू किया है। इस ऑफर के तहत अगर आप Airtel के इन प्लान्स से रिचार्ज कराते हैं तो आपको एक और रिचार्ज बिल्कुल मुफ्त मिल सकता है। यानी एक रिचार्ज के पैसे देकर आप दो रिचार्ज का फायदा उठा सकते हैं।
इस ऑफर का नाम '1+1 Recharge Free' है। इसके तहत ग्राहकों को 349 रुपये या 399 रुपये का रिचार्ज कराने पर उसी कीमत का एक और रिचार्ज मुफ्त मिल सकता है। खास बात यह है कि दोनों प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS के साथ इंटरनेट डेटा का भी फायदा मिलता है। 349 रुपये वाले प्लान में रोजाना 2GB डेटा और अनलिमिटेड 5G की सुविधा है, जबकि 399 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा मिलता है। Airtel का यह ऑफर सभी ग्राहकों के लिए नहीं है। इसे चुनिंदा यूजर्स के अकाउंट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए जानते हैं इस ऑफर की पूरी जानकारी और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको इसका फायदा मिलेगा या नहीं।
Airtel के इस ऑफर का फायदा सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं है। कंपनी इसे चुनिंदा प्रीपेड यूजर्स को दे रही है। ये ऑफर आपको एयरटेल ऐप पर मिलेगा। Airtel ने रीचार्ज नाउ एंड एन्जॉय 1 मोर रीचार्ज फ्री टैगलाइन के साथ दो प्लान पेश किए हैं। ये प्लान चुनिंदा और उन यूजर्स को मिल रहे हैं, जिन्होंने लंबे समय से अपना नंबर रिचार्ज नहीं कराया है। इसलिए अगर आपके पास Airtel का नंबर है तो आपको खुद अपने अकाउंट में जाकर चेक करना होगा कि कंपनी ने यह ऑफर दिया है या नहीं।
Step 1: सबसे पहले अपने फोन में Airtel Thanks ऐप ओपन करें। अपने Airtel मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
अब Recharge सेक्शन में जाएं। यहां 349 रुपये या 399 रुपये वाला प्लान सर्च करें। अगर आपके नंबर पर ऑफर उपलब्ध है तो प्लान के साथ '1+1 Recharge Free' या 'Recharge Now and Enjoy 1 More Recharge Free' का टैग दिखाई देगा।
रिचार्ज करने से पहले ऑफर की शर्तें और फ्री रिचार्ज की जानकारी जरूर चेक करें। अगर आपको इन दोनों प्लान के साथ ऐसा कोई टैग दिखाई नहीं देता है तो फिलहाल आपका नंबर इस ऑफर के लिए योग्य नहीं है।
Airtel के 349 रुपये प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोजाना 2GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा ग्राहकों को अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग के साथ हर दिन 100 SMS का फायदा मिलता है। प्लान में योग्य यूजर्स को Airtel के 5G नेटवर्क पर अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलता है। इसके साथ 12 महीने का Adobe Express Premium सब्सक्रिप्शन, Airtel Safe और फ्री Hellotunes जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिए जाते हैं। Buy 1 Get 1 Free ऑफर के तहत दूसरा 349 रुपये वाला रिचार्ज भी मुफ्त मिल सकता है। यानी एक बार 349 रुपये खर्च करके कुल 56 दिनों तक प्लान के फायदे उठा सकते हैं।
Airtel के प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा दिया जाता है। इसके अलावा ग्राहकों को अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग के साथ हर दिन 100 SMS भी मिलते हैं। प्लान में 12 महीने का Adobe Express Premium सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। Buy 1 Get 1 Free ऑफर के तहत दूसरा 399 रुपये वाला रिचार्ज मुफ्त मिल सकता है। ऐसे में ग्राहकों को एक बार 399 रुपये खर्च करके कुल 56 दिनों तक कॉलिंग और डेटा का फायदा मिल सकता है।