Airtel लाया धमाकेदार Buy 1 Get 1 Free ऑफर: ₹349 और ₹399 के रिचार्ज पर मिलेगा एक और रिचार्ज फ्री, 56 दिन चलेगा प्लान

एयरटेल के इन प्लान्स के साथ मिलेगा बाय-वन-गेट-वन ऑफर

इस ऑफर का नाम '1+1 Recharge Free' है। इसके तहत ग्राहकों को 349 रुपये या 399 रुपये का रिचार्ज कराने पर उसी कीमत का एक और रिचार्ज मुफ्त मिल सकता है। खास बात यह है कि दोनों प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS के साथ इंटरनेट डेटा का भी फायदा मिलता है। 349 रुपये वाले प्लान में रोजाना 2GB डेटा और अनलिमिटेड 5G की सुविधा है, जबकि 399 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा मिलता है। Airtel का यह ऑफर सभी ग्राहकों के लिए नहीं है। इसे चुनिंदा यूजर्स के अकाउंट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए जानते हैं इस ऑफर की पूरी जानकारी और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको इसका फायदा मिलेगा या नहीं।