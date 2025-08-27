airtel black top 3 most affordable plans offering high speed internet ott tv channels and free installation एक ही प्लान में हाई-स्पीड इंटरनेट, टीवी चैनल और ओटीटी का मजा, इंस्टॉलेशन भी फ्री
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सएक ही प्लान में हाई-स्पीड इंटरनेट, टीवी चैनल और ओटीटी का मजा, इंस्टॉलेशन भी फ्री

एक ही प्लान में हाई-स्पीड इंटरनेट, टीवी चैनल और ओटीटी का मजा, इंस्टॉलेशन भी फ्री

हम आपको एयरटेल के तीन सबसे अफोर्डेबल प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। ये प्लान 1200 रुपये से कम के हैं। इनमें आपको टीवी चैनल और खूब सारे ओटीटी ऐप के सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री इंस्टॉलेशन भी मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant SinghWed, 27 Aug 2025 04:24 PM
1/7

एक ही प्लान में हाई-स्पीड इंटरनेट, टीवी चैनल और ओटीटी का मजा, इंस्टॉलेशन भी फ्री

एक ही प्लान में हाई-स्पीड इंटरनेट, टीवी चैनल और ओटीटी का मजा लेना चाहते हैं, तो एयरटेल के पास आपके लिए कुछ बेस्ट प्लान हैं। हम बात कर रहे हैं एयरटेल ब्लैक की। कंपनी यूजर्स को कई एयरटेल ब्लैक प्लान ऑफर कर रही है, लेकिन हम आपको इनमें तीन सबसे अफोर्डेबल प्लान्स के बारे में बताने वाले हैं। ये प्लान 1200 रुपये से कम के हैं। इनमें आपको टीवी चैनल और खूब सारे ओटीटी ऐप के सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री इंस्टॉलेशन भी मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

2/7

एयरटेल ब्लैक का 1199 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में आपको 100Mbps तक की स्पीड मिलेगी। यह प्लान अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा के साथ आता है। 2500 रुपये के अडवांस पेमेंट पर आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिलेगा। इस पेमेंट को अगले बिल्स में अडजस्ट कर दिया जाएगा।

3/7

350 रुपये के टीवी चैनल फ्री, ओटीटी भी

यूजर्स को कंपनी इस प्लान के साथ 350 रुपये के टीवी चैनल फ्री दे रही है। साथ ही इसमें आपको नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो के साथ कई ऐप्स का फ्री ऐक्सेस मिलेगा।

4/7

एयरटेल ब्लैक का 899 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में कंपनी अनलिमिटेड डेटा के साथ 100Mbps तक की स्पीड ऑफर कर रही है। 2500 रुपये के अडवांस पेमेंट पर आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिलेगा। इस पेमेंट को अगले बिल्स में अडजस्ट कर दिया जाएगा।

5/7

350 रुपये के टीवी चैनल के साथ जियो हॉटस्टार फ्री

इस प्लान के साथ कंपनी 350 रुपये के टीवी चैनल ऑफर कर रही है। इस प्लान में आपको जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस भी मिलेगा। यह प्लान Airtel Xstream App के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।

6/7

एयरटेल ब्लैक का 699 रुपये वाला प्लान

यह प्लान अनलिमिटेड डेटा और 40Mbps तक की इंटरनेट स्पीड ऑफर करता है। 2500 रुपये के अडवांस पेमेंट पर इस प्लान में भी आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिलेगा। इस पेमेंट को अगले बिल्स में अडजस्ट कर दिया जाएगा।

7/7

350 रुपये के टीवी चैनल और ओटीटी फ्री

प्लान में कंपनी 350 रुपये के टीवी चैनल का फ्री ऐक्सेस दे रही है। इसके अलावा प्लान में आपको जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस मिलेगा। साथ ही इस प्लान में कंपनी 12 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देने वाले Airtel Xstream App का भी सब्सक्रिप्शन दे रही है।

Airtel Gadgets Hindi News