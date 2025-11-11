एक ही प्लान में ओटीटी, टीवी चैनल और Perplexity Pro AI फ्री, अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग भी

एयरटेल अपने यूजर्स को एक से बढ़ कर एक प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप एक ऐसे प्लान की तलाश में हैं, जिसमें आपको खूब सारा डेटा, हाई-स्पीड इंटरनेट और ओटीटी के साथ Perplexity Pro AI का फ्री ऐक्सेस मिले, तो एयरटेल ब्लैक WiFi+TV प्लान आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं। इन प्लान में आपको 100Mbps तक की स्पीड मिलेगी। ये प्लान कई सारे ओटीटी बेनिफिट्स के साथ आते हैं। साथ ही इनमें आपको 350 रुपये की कीमत वाले टीवी चैनल का भी ऐक्सेस मिलेगा। तो आइए जानते हैं एयरटेल ब्लैक के टॉप 3 अफोर्डेबल प्लान्स के बारे में।
इस प्लान में आपको जियो हॉटस्टार, जी5 प्रीमियम और एयरटेल Xstream के साथ Perplexity Pro AI का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में 350 रुपये के टीवी चैनल भी मिलेंगे।
एयरटेल ब्लैक का यह प्लान 100Mbps तक की स्पीड और अनलिमिटेड डेटा ऑफर करता है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी।
इस प्लान में आपको जियो हॉटस्टार, जी5 प्रीमियम और एयरटेल Xstream के साथ Perplexity Pro AI का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में 350 रुपये के टीवी चैनल भी मिलेंगे।
एयरटेल ब्लैक का यह शानदार प्लान 100Mbps तक की स्पीड और अनलिमिटेड डेटा ऑफर करता है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी।
इस प्लान में आपको नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जियो हॉटस्टार, जी5 प्रीमियम और एयरटेल Xstream के साथ Perplexity Pro AI का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में 350 रुपये के टीवी चैनल भी मिलेंगे।