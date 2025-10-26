एयरटेल के इन किफायती प्लान ने कराई मौज, 300 रुपये से कम में कमाल के बेनिफिट

Hindustan Hindi News
अगर आप 300 रुपये से कम की कीमत में बेस्ट बेनिफिट वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको एयरटेल के 300 रुपये से कम के कुछ सबसे जबर्दस्त प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें अनलिमिटेड प्लान के साथ डेटा पैक भी शामिल हैं।

Kumar Prashant SinghSun, 26 Oct 2025 12:39 PM
एयरटेल अपने यूजर्स को बेस्ट प्लान्स की लंबी रेंज ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप 300 रुपये से कम की कीमत में बेस्ट बेनिफिट वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो भी एयरटेल के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। हम आपको एयरटेल के 300 रुपये से कम के कुछ सबसे जबर्दस्त प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें अनलिमिटेड प्लान के साथ डेटा पैक भी शामिल हैं।

161 रुपये वाला प्लान

यह एयरटेल का एक डेटा पैक है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 12जीबी डेटा मिलेगा। प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की है।

195 रुपये वाला प्लान

यह एक डेटा पैक है। इसमें आपको 12जीबी डेटा मिलेगा। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की है। प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है।

279 रुपये वाला प्लान

एक महीने की वैलिडिटी वाले इस प्लान में आपको टोटल 1जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान नेटफ्लिक्स बेसिक और जियो हॉटस्टार सुपर के सब्सक्रिप्शन के साथ आता है।

219 रुपये वाला प्लान

इस ट्रूली अनलिमिटेड प्लान में 3जीबी डेटा दिया जा रहा है। इसकी वैलिडिटी 28 दिन है। प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। Perplexity Pro AI का ऐक्सेस भी देता है।

199 रुपये वाला प्लान

इस ट्रूली अनलिमिटेड प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें कंपनी 2जीबी डेटा दे रही है। प्लान फ्री कॉलिंग, हर दिन 100 फ्री एसएमएस और Perplexity Pro AI के साथ आता है।

299 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में आपको 28 दिन की वैलिडिटी, रोज 1जीबी डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। हर दिन 100 फ्री एसएमएस देने वाले इस प्लान में आपको Perplexity Pro AI का ऐक्सेस भी मिलेगा।

