एयरटेल के इन किफायती प्लान ने कराई मौज, 300 रुपये से कम में कमाल के बेनिफिट

एयरटेल अपने यूजर्स को बेस्ट प्लान्स की लंबी रेंज ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप 300 रुपये से कम की कीमत में बेस्ट बेनिफिट वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो भी एयरटेल के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। हम आपको एयरटेल के 300 रुपये से कम के कुछ सबसे जबर्दस्त प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें अनलिमिटेड प्लान के साथ डेटा पैक भी शामिल हैं।