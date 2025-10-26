एयरटेल के इन किफायती प्लान ने कराई मौज, 300 रुपये से कम में कमाल के बेनिफिट

एयरटेल अपने यूजर्स को बेस्ट प्लान्स की लंबी रेंज ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप 300 रुपये से कम की कीमत में बेस्ट बेनिफिट वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो भी एयरटेल के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। हम आपको एयरटेल के 300 रुपये से कम के कुछ सबसे जबर्दस्त प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें अनलिमिटेड प्लान के साथ डेटा पैक भी शामिल हैं।
यह एयरटेल का एक डेटा पैक है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 12जीबी डेटा मिलेगा। प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की है।
यह एक डेटा पैक है। इसमें आपको 12जीबी डेटा मिलेगा। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की है। प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है।
एक महीने की वैलिडिटी वाले इस प्लान में आपको टोटल 1जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान नेटफ्लिक्स बेसिक और जियो हॉटस्टार सुपर के सब्सक्रिप्शन के साथ आता है।
इस ट्रूली अनलिमिटेड प्लान में 3जीबी डेटा दिया जा रहा है। इसकी वैलिडिटी 28 दिन है। प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। Perplexity Pro AI का ऐक्सेस भी देता है।
इस ट्रूली अनलिमिटेड प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें कंपनी 2जीबी डेटा दे रही है। प्लान फ्री कॉलिंग, हर दिन 100 फ्री एसएमएस और Perplexity Pro AI के साथ आता है।
इस प्लान में आपको 28 दिन की वैलिडिटी, रोज 1जीबी डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। हर दिन 100 फ्री एसएमएस देने वाले इस प्लान में आपको Perplexity Pro AI का ऐक्सेस भी मिलेगा।