एक से साथ तीन सिम फ्री, 240GB तक डेटा, Perplexity Pro AI और ओटीटी का भी मजा

एयरटेल के पोर्टफोलियो में प्रीपेड के साथ कुछ बेहतरीन पोस्टपेड प्लान भी हैं। आज हम आपको एयरटेल के कुछ जबर्दस्त पोस्टपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनमें कंपनी एक रेग्युलर सिम के साथ तीन ऐड-ऑन सिम फ्री दे रही है। ये प्लान 240जीबी तक डेटा ऑफर करते हैं। इनमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ कई शानदार ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस भी मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।