एक से साथ तीन सिम फ्री, 240GB तक डेटा, Perplexity Pro AI और ओटीटी का भी मजा

हम आपको एयरटेल के कुछ जबर्दस्त पोस्टपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनमें कंपनी एक रेग्युलर सिम के साथ तीन ऐड-ऑन सिम फ्री दे रही है। ये प्लान 240जीबी तक डेटा ऑफर करते हैं। इनमें आपको ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस भी मिलेगा।

Kumar Prashant SinghJan 11, 2026 11:55 am IST
1/7

एयरटेल के पोर्टफोलियो में प्रीपेड के साथ कुछ बेहतरीन पोस्टपेड प्लान भी हैं। आज हम आपको एयरटेल के कुछ जबर्दस्त पोस्टपेड प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनमें कंपनी एक रेग्युलर सिम के साथ तीन ऐड-ऑन सिम फ्री दे रही है। ये प्लान 240जीबी तक डेटा ऑफर करते हैं। इनमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ कई शानदार ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस भी मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

2/7

1199 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह प्लान एक रेग्युलर और तीन फ्री ऐड-ऑन सिम के साथ आता है। प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 190जीबी डेटा दे रही है।

3/7

फ्री कॉलिंग और एसएमएस

एयरटेल इस प्लान के यूजर्स को देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस बेनिफिट दे रहा है।

4/7

ओटीटी ऐप्स का मजा

यह प्लान 6 महीने के लिए अमेजन प्राइम और एक साल के लिए जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस देता है। इसमें आपको Perplexity Pro AI भी मिलेगा।

5/7

1399 रुपये वाला प्लान

यह पोस्टपेड प्लान भी एक रेग्युलर और तीन फ्री ऐड-ऑन सिम के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 240जीबी डेटा ऑफर कर रही है।

6/7

अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस

यह प्लान सभी यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट देता है। इसमें आपको फ्री एसएमएस बेनिफिट भी मिलेगा।

7/7

कई सारे ओटीटी ऐप फ्री

प्लान नेटफ्लिक्स बेसिक के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। इसमें आपको 6 महीने के लिए अमेजन प्राइम और एक साल के लिए जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस भी मिलेगा। प्लान में Perplexity Pro AI भी शामिल है।

