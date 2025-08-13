airtel best entertainment plans offering best ott benefits फ्री में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और जियो हॉटस्टार देखने का जुगाड़, खूब सारा डेटा भी, गजब हैं ये प्लान
एयरटेल के ये प्लान शानदार ओटीटी बेनिफिट्स के साथ आते हैं। इनमें आपको हर दिन 3जीबी तक डेटा मिलेगा। इनमें अधिकतर प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करते हैं। साथ ही इनमें एक डेटा प्लान भी है। तो आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant SinghWed, 13 Aug 2025 01:33 PM
फुल एंटरटेनमेंट ऑफर करने वाले बेस्ट प्रीपेड प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो एयरटेल के पोर्टफोलियो में आपके लिए कुछ बेस्ट ऑप्शन मौजूद हैं। एयरटेल के ये प्लान शानदार ओटीटी बेनिफिट्स के साथ आते हैं। इनमें आपको हर दिन 3जीबी तक डेटा मिलेगा। इनमें अधिकतर प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करते हैं। साथ ही इनमें एक डेटा प्लान भी है। तो आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

एयरटेल का 838 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान 56 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको हर दिन 3जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग भी दे रही है। यह प्लान अमेजन प्राइम लाइट के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।

एयरटेल का 598 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें आपको रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग भी दे रही है। यह प्लान नेटफ्लिक्स बेसिक और जियो हॉटस्टार सुपर के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।

एयरटेल का 449 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें कंपनी हर दिन 3जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें आपको 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा।

एयरटेल का 399 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें कंपनी हर दिन 2.5जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस भी मिलेगा।

एयरटेल का 398 रुपये वाला प्लान

28 दिन तक चलने वाले इस प्लान में हर दिन 2जीबी डेटा दिया जा रहा है। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। यह प्लान जियो हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन भी देता है।

एयरटेल का 279 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह एक डेटा पैक है। इसमें कंपनी एक महीने की वैलिडिटी और 1जीबी डेटा दे रही है। प्लान में आपको नेटफ्लिक्स बेसिक, जियो हॉटस्टार सुपर और जी5 प्रीमियम का ऐक्सेस मिलेगा।

