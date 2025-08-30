airtel best data packs under rupees 80 डेली डेटा खत्म होने की टेंशन को करें दूर, बड़े काम के हैं ये प्लान, कीमत 80 रुपये से कम
डेली डेटा खत्म होने की टेंशन को करें दूर, बड़े काम के हैं ये प्लान, कीमत 80 रुपये से कम

इन डेटा पैक में आपको रेग्युलर प्लान्स के अलावा अडिशनल डेटा मिल जाता है, जिसे आप डेली डेटा के खत्म होने पर यूज कर सकते हैं। खास बात है कि एयरटेल के जिन प्लान के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उनकी कीमत 80 रुपये से कम है।

डेली डेटा खत्म होने की टेंशन को करें दूर, बड़े काम के हैं ये प्लान, कीमत 80 रुपये से कम

अनलिमिटेड प्लान्स में ऑफर किया जाने वाला डेली डेटा अगर कम पड़ जाता है, तो एयरटेल के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त डेटा प्लान मौजूद हैं। इन डेटा पैक में आपको रेग्युलर प्लान्स के अलावा अलग से अडिशनल डेटा मिल जाता है, जिसे आप डेली डेटा के खत्म होने पर यूज कर सकते हैं। खास बात है कि एयरटेल के जिन प्लान के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उनकी कीमत 80 रुपये से कम है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

77 रुपये वाला प्लान

एयरटेल के इस डेटा पैक की वैलिडिटी 7 दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 5जीबी डेटा मिलेगा।

49 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी एक दिन है। इसमें कंपनी 20जीबी हाई स्पीड डेटा ऑफर कर रही है। डेटा लिमिटेड खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड 64Kbps हो जाएगी।

33 रुपये वाला डेटा पैक

कंपनी का यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूजर करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा।

26 रुपये वाला प्लान

यह प्लान भी एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 1.5जीबी डेटा मिलेगा।

22 रुपये वाला प्लान

इस डेटा पैक की वैलिडिटी भी एक दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 1जीबी डेटा मिलेगा।

कोई एक्सट्रा बेनिफिट नहीं

एयरटेल के ये प्लान डेटा पैक है। ऐसे में इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग या फ्री एसएमएस बेनिफिट नहीं मिलेगा।

