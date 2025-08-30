डेली डेटा खत्म होने की टेंशन को करें दूर, बड़े काम के हैं ये प्लान, कीमत 80 रुपये से कम

अनलिमिटेड प्लान्स में ऑफर किया जाने वाला डेली डेटा अगर कम पड़ जाता है, तो एयरटेल के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त डेटा प्लान मौजूद हैं। इन डेटा पैक में आपको रेग्युलर प्लान्स के अलावा अलग से अडिशनल डेटा मिल जाता है, जिसे आप डेली डेटा के खत्म होने पर यूज कर सकते हैं। खास बात है कि एयरटेल के जिन प्लान के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उनकी कीमत 80 रुपये से कम है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।