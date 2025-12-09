100 रुपये से कम की कीमत वाले शानदार प्लान, सबसे सस्ता 22 रुपये का, मिलेगा खूब सारा डेटा

एयरटेल यूजर हैं और एक्स्ट्रा डेटा के लिए किफायती प्लान्स की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी हेल्प करने वाले हैं। हम आपको एयरटेल के कुछ बेहद सस्ते डेटा पैक्स के बारे में बता रहे हैं। एयरटेल के इन डेटा पैक की कीमत 100 रुपये से कम है। इन डेटा पैक का यूज आप रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेटा के खत्म होने पर कर सकते हैं। आइए जानते हैं एयरटेल के इन डेटा पैक के बारे में।
एयरटेल के इस डेटा पैक की वैलिडिटी 30 दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 6जीबी डेटा मिलेगा। यह डेटा पैक 20 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस है।
इस डेटा पैक की वैलिडिटी दो दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी डेटा मिलेगा।
यह डेटा पैक 7 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 5जीबी डेटा दे रही है।
यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी डेटा मिलेगा।
इस डेटा पैक की वैलिडिटी एक दिन है। इसमें आको इंटरनेट यूज करने के लिए 1.5जीबी डेटा मिलेगा।
एयरटेल का यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 1जीबी डेटा मिलेगा।