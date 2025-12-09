100 रुपये से कम की कीमत वाले शानदार प्लान, सबसे सस्ता 22 रुपये का, मिलेगा खूब सारा डेटा

एयरटेल यूजर हैं और एक्स्ट्रा डेटा के लिए किफायती प्लान्स की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी हेल्प करने वाले हैं। हम आपको एयरटेल के कुछ बेहद सस्ते डेटा पैक्स के बारे में बता रहे हैं। एयरटेल के इन डेटा पैक की कीमत 100 रुपये से कम है। इन डेटा पैक का यूज आप रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेटा के खत्म होने पर कर सकते हैं। आइए जानते हैं एयरटेल के इन डेटा पैक के बारे में।