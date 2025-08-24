इंटरनेट यूज करने के लिए जबर्दस्त हैं ये सस्ते प्लान, कीमत 100 रुपये से कम, मिलेगा खूब सारा डेटा

रेग्युलर प्लान में ऑफर किया जाने वाला डेली डेटा अगर कम पड़ जाता है, तो एयरटेल के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त और बेहद सस्ते ऑप्शन मौजूद हैं। 100 रुपये से कम की कीमत वाले इन डेटा पैक में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी तक डेटा मिलेगा। इनमें कुछ पैक ओटीटी बेनिफिट भी ऑफर करते हैं। तो आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
इस डेटा पैक की वैलिडिटी 30 दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में 30 दिन के लिए जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस दिया जा रहा है।
इस डेटा पैक की वैलिडिटी दो दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।
यह डेटा पैक 7 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 5जीबी डेटा मिलेगा।
यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 20जीबी हाई-स्पीड इंटरनेट मिलेगा।
इस डेटा पैक की वैलिडिटी एक दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा।
कंपनी का यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी टोटल 1.5जीबी डेटा दे रही है।