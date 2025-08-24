airtel best data packs under rupees 100 इंटरनेट यूज करने के लिए जबर्दस्त हैं ये सस्ते प्लान, कीमत 100 रुपये से कम, मिलेगा खूब सारा डेटा
Kumar Prashant SinghSun, 24 Aug 2025 04:26 PM
इंटरनेट यूज करने के लिए जबर्दस्त हैं ये सस्ते प्लान, कीमत 100 रुपये से कम, मिलेगा खूब सारा डेटा

रेग्युलर प्लान में ऑफर किया जाने वाला डेली डेटा अगर कम पड़ जाता है, तो एयरटेल के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त और बेहद सस्ते ऑप्शन मौजूद हैं। 100 रुपये से कम की कीमत वाले इन डेटा पैक में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी तक डेटा मिलेगा। इनमें कुछ पैक ओटीटी बेनिफिट भी ऑफर करते हैं। तो आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

100 रुपये वाला डेटा पैक

इस डेटा पैक की वैलिडिटी 30 दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में 30 दिन के लिए जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस दिया जा रहा है।

99 रुपये वाला डेटा पैक

इस डेटा पैक की वैलिडिटी दो दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।

77 रुपये वाला डेटा पैक

यह डेटा पैक 7 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 5जीबी डेटा मिलेगा।

49 रुपये वाला डेटा पैक

यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको 20जीबी हाई-स्पीड इंटरनेट मिलेगा।

33 रुपये वाला डेटा पैक

इस डेटा पैक की वैलिडिटी एक दिन की है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2जीबी डेटा मिलेगा।

26 रुपये वाला डेटा पैक

कंपनी का यह डेटा पैक एक दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी टोटल 1.5जीबी डेटा दे रही है।

