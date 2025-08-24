इंटरनेट यूज करने के लिए जबर्दस्त हैं ये सस्ते प्लान, कीमत 100 रुपये से कम, मिलेगा खूब सारा डेटा

रेग्युलर प्लान में ऑफर किया जाने वाला डेली डेटा अगर कम पड़ जाता है, तो एयरटेल के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त और बेहद सस्ते ऑप्शन मौजूद हैं। 100 रुपये से कम की कीमत वाले इन डेटा पैक में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी तक डेटा मिलेगा। इनमें कुछ पैक ओटीटी बेनिफिट भी ऑफर करते हैं। तो आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।