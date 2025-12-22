पूरे 365 दिन बाद कराना होगा मोबाइल रिचार्ज, साल भर जियो हॉटस्टार और प्राइम वीडियो भी फ्री

एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (Vi) यूजर्स को एक से बढ़ कर एक प्लान ऑफर कर रहे हैं। वहीं, अगर आप एक प्लान की तलाश में हैं, जिसमें आपको लंबे समय के लिए ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिले, तो भी इन कंपनियों के पास कुछ तगडे़ ऑप्शन मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (Vi) के ऐनुअल प्लान्स की। एयरटेल अपने ऐनुअल प्लान में एक साल के लिए जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस दे रहा है। वहीं, वोडाफोन-आइडिया के यूजर्स को ऐनुअल प्लान में अमेजन प्राइम लाइट का ऐक्सेस मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।