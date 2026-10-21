'जबरन' नहीं चाहिए डेटा, तो बेस्ट हैं ये 365 दिनों तक चलने वाले Recharge; कीमत ₹185 से शुरू

एयरटेल का 185 रुपये का प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉल की सुविधा और कुल 300 एसएमएस मिलते हैं। इसमें प्लान में कोई मोबाइल डेटा शामिल नहीं है। ध्यान रहे एमएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एमएमएस की दर से चार्ज देना होगा। एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर प्लान में फ्री हैलोट्यून्स भी शामिल है।
एयरटेल का नया 203 रुपये का प्रीपेड प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉल की सुविधा मिलती है, साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। इस प्लान में भी मोबाइल डेटा शामिल नहीं है। 185 रुपये वाले रिचार्ज की तुलना में 18 रुपये ज्यादा देने पर, ग्राहकों को 2 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है, जबकि कॉलिंग और एसएमएस बेनिफिट्स पहले जैसे ही रहते हैं। यह ऑप्शन उन ग्राहकों के लिए है जिन्हें 30 दिनों की रिचार्ज साइकिल ज्यादा बेहतर लगती है। ध्यान रहे एमएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एमएमएस की दर से चार्ज देना होगा। एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर प्लान में फ्री हैलोट्यून्स भी शामिल है।
एयरटेल का 206 का प्रीपेड प्लान पूरे एक महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉल्स के साथ कुल 300 एसएमएस मिलते हैं। इसमें भी मोबाइल डेटा शामिल नहीं है। यह प्लान में ऊपर बताए 185 रुपये और 203 रुपये के प्लान जैसा ही है, अंतर बस इतना है कि इसमें पूरे 1 महीने की वैलिडिटी मिलती है। ध्यान रहे एमएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एमएमएस की दर से चार्ज देना होगा। एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर प्लान में फ्री हैलोट्यून्स भी शामिल है।
एयरटेल का 469 का प्रीपेड प्लान पूरे 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। लंबी वैलिडिटी के लिए आप इस प्लान पर भी विचार कर सकते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉल्स के साथ कुल 900 एसएमएस मिलते हैं। इसमें भी मोबाइल डेटा शामिल नहीं है। ध्यान रहे एमएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एमएमएस की दर से चार्ज देना होगा। एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर प्लान में 12 महीनों के लिए फ्री एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम, स्पैम कॉल/मैसेज अलर्ट और फ्री हैलोट्यून्स भी शामिल है।
एयरटेल का 1849 का प्रीपेड प्लान पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। अगर आप बार-बार रिचार्ज का झंझट नहीं चाहते हैं, तो इस प्लान पर विचार कर सकते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉल्स के साथ कुल 3600 एसएमएस मिलते हैं। इसमें भी मोबाइल डेटा शामिल नहीं है। ध्यान रहे एमएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एमएमएस की दर से चार्ज देना होगा। एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर प्लान में 12 महीनों के लिए फ्री एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम, स्पैम कॉल/मैसेज अलर्ट और फ्री हैलोट्यून्स भी शामिल है।