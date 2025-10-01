मोबाइल रिचार्ज कराने पर 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री, डेटा भी, सबसे सस्ता प्लान ₹100 का

फ्री ओटीटी सब्सक्रिप्शन वाले बेस्ट और किफायती प्लान की तलाश में हैं, तो एयरटेल के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त ऑप्शन हैं। हम आपको यहां एयरटेल के कुछ बेहद सस्ते प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। इस लिस्ट में सबसे सस्ता प्लान मात्र 100 रुपये का है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।