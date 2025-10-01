airtel affordable plans offering more than 22 ott free price starts at just rupees 100 मोबाइल रिचार्ज कराने पर 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री, डेटा भी, सबसे सस्ता प्लान 100 का
हम आपको यहां एयरटेल के कुछ बेहद सस्ते प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। इस लिस्ट में सबसे सस्ता प्लान मात्र 100 रुपये का है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant SinghWed, 1 Oct 2025 02:55 PM
मोबाइल रिचार्ज कराने पर 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री, डेटा भी, सबसे सस्ता प्लान ₹100 का

फ्री ओटीटी सब्सक्रिप्शन वाले बेस्ट और किफायती प्लान की तलाश में हैं, तो एयरटेल के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त ऑप्शन हैं। हम आपको यहां एयरटेल के कुछ बेहद सस्ते प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। इस लिस्ट में सबसे सस्ता प्लान मात्र 100 रुपये का है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

100 रुपये वाला प्लान

यह एयरटेल का एक डेटा पैक है। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की है। इसमें 6जीबी डेटा दिया जा रहा है। प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आता है।

181 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह प्लान 30 दिन चलता है। इसमें आपको 15जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे रही है।

195 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगा। एयरटेल का यह प्लान 12जीबी डेटा ऑफर करता है। इसनें आपको जियो हॉटस्टार के फ्री ऐक्सेस के साथ 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

349 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह ट्रूली अनलिमिटेड प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको हर दिन 1.5जीबी डेटा मिलेगा।

5G डेटा और 22 से ज्यादा ओटीटी फ्री&nbsp;

349 रुपये वाले प्लान में कंपनी 5G नेटवर्क में रहने वाले यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा दे रही है। यह प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आता है। इसमें आपको फ्री कॉलिंग भी मिलेगी।

409 रुपये वाला प्लान

28 दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान में कंपनी हर दिन 2.5जीबी डेटा दे रही है। 5G नेटवर्क में रहने वाले यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। यह प्लान भी 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस देता है।

