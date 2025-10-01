मोबाइल रिचार्ज कराने पर 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री, डेटा भी, सबसे सस्ता प्लान ₹100 का

फ्री ओटीटी सब्सक्रिप्शन वाले बेस्ट और किफायती प्लान की तलाश में हैं, तो एयरटेल के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त ऑप्शन हैं। हम आपको यहां एयरटेल के कुछ बेहद सस्ते प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। इस लिस्ट में सबसे सस्ता प्लान मात्र 100 रुपये का है। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
यह एयरटेल का एक डेटा पैक है। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की है। इसमें 6जीबी डेटा दिया जा रहा है। प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आता है।
एयरटेल का यह प्लान 30 दिन चलता है। इसमें आपको 15जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दे रही है।
इस प्लान में आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगा। एयरटेल का यह प्लान 12जीबी डेटा ऑफर करता है। इसनें आपको जियो हॉटस्टार के फ्री ऐक्सेस के साथ 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन मिलेगा।
एयरटेल का यह ट्रूली अनलिमिटेड प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको हर दिन 1.5जीबी डेटा मिलेगा।
349 रुपये वाले प्लान में कंपनी 5G नेटवर्क में रहने वाले यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा दे रही है। यह प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आता है। इसमें आपको फ्री कॉलिंग भी मिलेगी।
28 दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान में कंपनी हर दिन 2.5जीबी डेटा दे रही है। 5G नेटवर्क में रहने वाले यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। यह प्लान भी 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस देता है।