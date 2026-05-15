बढ़ सकती हैं मोबाइल प्लान्स की कीमतें, सालभर टेंशन फ्री रखेंगे ये रिचार्ज, देखें लिस्ट

मोबाइल रिचार्ज की कीमतें क्यों बढ़ सकती हैं?

टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, किसी टावर को चलाने के लिए, बिजली और ईंधन पर लगभग 40% ऑपरेटिंग खर्च आता है। इस नई स्थिति का मतलब यह हो सकता है कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए मोबाइल टावर चलाने की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि इन टावरों में इस्तेमाल होने वाला डीजल अब महंगा हो गया है। बड़े पैमाने पर काम करने वाली टेलीकॉम कंपनियों को इस कीमत पर, हर साल सिर्फ डीजल के लिए ही सैकड़ों करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। 5G टावर, जिन्हें चलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा और डीजल की जरूरत होती है, उन्हें मैनेज करना भी टेलीकॉम कंपनियों के लिए ज्यादा महंगा हो जाएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों की वजह से टेलीकॉम कंपनियों को अपने बिजनेस के दूसरे हिस्सों में भी बढ़ते खर्च का सामना करना पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही भारतीय बाजार के लिए टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रही थीं। लगता है कि अब कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं।