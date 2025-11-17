Hindustan Hindi News
दो महीने जियो होम फ्री, रोज मिलेगा 2.5GB तक जेटा, जियो टीवी और जियो हॉटस्टार का भी मजा

यहां हम आपको जियो होम का फ्री ट्रायल ऑफर कर रहे तीन किफायती प्लान के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ फ्री कॉलंग और ओटीटी बेनिफिट भी मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant SinghMon, 17 Nov 2025 03:04 PM
दो महीने जियो होम फ्री, रोज मिलेगा 2.5GB तक जेटा, &nbsp;जियो टीवी और जियो हॉटस्टार का भी मजा

जियो अपने यूजर्स को जियो होम का फ्री ट्रायल ऑफर कर रहा है। यह फ्री ट्रायल प्रीपेड प्लान्स के साथ दिए जा रहा है। यहां हम आपको जियो होम का फ्री ट्रायल ऑफर कर रहे तीन किफायती प्लान के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ फ्री कॉलंग और ओटीटी बेनिफिट भी मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

349 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। एलिजिबल यूजर्स को प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा।

जियो होम का फ्री ट्रायल

कंपनी का यह प्लान फेस्टिव ऑफर में दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल दे रहा है। इसमें आपको जियो टीवी और जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस भी मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है।

399 रुपये वाला प्लान

जियो के इस प्लान में आपको 28 दिन की वैलिडिटी के साथ हर दिन 2.5जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी देता है। इसमें रोज 100 फ्री एसएमएस और फ्री कॉलिंग भी शामिल है।

जियो होम का फ्री ट्रायल

कंपनी का यह प्लान फेस्टिव ऑफर में दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल दे रहा है। इसमें आपको जियो टीवी और जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस भी मिलेगा। यह प्लान जियो क्लाउड स्टोरेज भी देता है।

445 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर करता है।

जियो होम का फ्री ट्रायल

अनलिमिटेड कॉलिंग वाले इस प्लान में आपको दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल मिलेगा। प्लान में कंपनी जियो हॉटस्टार और जियो टीवी का भी फ्री ऐक्सेस दे रही है।

