दो महीने जियो होम फ्री, रोज मिलेगा 2.5GB तक जेटा, जियो टीवी और जियो हॉटस्टार का भी मजा

जियो अपने यूजर्स को जियो होम का फ्री ट्रायल ऑफर कर रहा है। यह फ्री ट्रायल प्रीपेड प्लान्स के साथ दिए जा रहा है। यहां हम आपको जियो होम का फ्री ट्रायल ऑफर कर रहे तीन किफायती प्लान के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ फ्री कॉलंग और ओटीटी बेनिफिट भी मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।
जियो का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। एलिजिबल यूजर्स को प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा।
कंपनी का यह प्लान फेस्टिव ऑफर में दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल दे रहा है। इसमें आपको जियो टीवी और जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस भी मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है।
जियो के इस प्लान में आपको 28 दिन की वैलिडिटी के साथ हर दिन 2.5जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी देता है। इसमें रोज 100 फ्री एसएमएस और फ्री कॉलिंग भी शामिल है।
कंपनी का यह प्लान फेस्टिव ऑफर में दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल दे रहा है। इसमें आपको जियो टीवी और जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस भी मिलेगा। यह प्लान जियो क्लाउड स्टोरेज भी देता है।
जियो का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर करता है।
अनलिमिटेड कॉलिंग वाले इस प्लान में आपको दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल मिलेगा। प्लान में कंपनी जियो हॉटस्टार और जियो टीवी का भी फ्री ऐक्सेस दे रही है।