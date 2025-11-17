दो महीने जियो होम फ्री, रोज मिलेगा 2.5GB तक जेटा, जियो टीवी और जियो हॉटस्टार का भी मजा

जियो अपने यूजर्स को जियो होम का फ्री ट्रायल ऑफर कर रहा है। यह फ्री ट्रायल प्रीपेड प्लान्स के साथ दिए जा रहा है। यहां हम आपको जियो होम का फ्री ट्रायल ऑफर कर रहे तीन किफायती प्लान के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ फ्री कॉलंग और ओटीटी बेनिफिट भी मिलेगा। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।