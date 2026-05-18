बढ़ रहे हैं AC Outdoor Unit Blast के मामले! ये 5 छोटी गलतियां पड़ सकती भारी, 90% लोग आज भी हैं खतरे से अनजान

1. Outdoor Unit के आसपास खुली जगह जरूर रखें

बहुत से लोग AC का Outdoor Unit ऐसी जगह लगा देते हैं जहां हवा आने-जाने की पर्याप्त जगह नहीं होती। कई बार यूनिट के आसपास सामान रख दिया जाता है या उसे दीवार के बिल्कुल पास फिट कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती और मशीन जल्दी गर्म होने लगती है। यही ओवरहीटिंग आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए Outdoor Unit के चारों तरफ थोड़ी खुली जगह जरूर रखें। इससे हवा का फ्लो सही रहेगा और ब्लास्ट के चांस खत्म।