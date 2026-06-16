अब Aadhaar फ्रॉड का डर होगा खत्म, मोबाइल से ऐसे Lock करें अपना डेटा, कोई नहीं लगा पाएगा आपको चूना, सिर्फ 1 मिनट का काम

Aadhaar Card सिर्फ पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, मोबाइल सिम, गैस कनेक्शन और कई जरूरी सेवाओं का अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में Aadhaar से जुड़ी सुरक्षा भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर किसी गलत व्यक्ति को आपके बायोमेट्रिक डेटा यानी Fingerprint या Face Authentication तक पहुंच मिल जाए, तो उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी खतरे को कम करने के लिए UIDAI ने Aadhaar App में एक खास फीचर दिया है, जिसकी मदद से यूजर्स अपने बायोमेट्रिक्स को कभी भी Lock और Unlock कर सकते हैं।
खास बात यह है कि इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए किसी साइबर एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती। मोबाइल में Aadhaar App के जरिए कुछ आसान स्टेप्स में आप अपने Fingerprint और Face Authentication को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आप भी Aadhaar का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों में करते हैं, तो यह फीचर आपके लिए बेहद काम का साबित हो सकता है।
Aadhaar Biometrics Lock एक सुरक्षा सुविधा है, जो आपके Fingerprint, Iris Scan और Face Authentication को टेम्पररी रूप से बंद कर देती है। जब तक बायोमेट्रिक्स लॉक रहते हैं, तब तक कोई भी व्यक्ति Aadhaar बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकता। यानी अगर कोई आपके Aadhaar नंबर की जानकारी रखता हो, तब भी वह आपके Fingerprint या Face ID का उपयोग नहीं कर पाएगा। इससे पहचान चोरी और धोखाधड़ी के मामलों में काफी कमी आ सकती है।
UIDAI द्वारा उपलब्ध Aadhaar App में यह सुविधा दी गई है। यूजर को सिर्फ ऐप में लॉगिन करना होता है और Biometrics Lock ऑप्शन को चुनना होता है। इसके बाद OTP वेरिफिकेशन पूरा करने पर आपका बायोमेट्रिक डेटा लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद कोई भी व्यक्ति आपके Fingerprint या Face Authentication का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
इस फीचर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कभी भी Unlock किया जा सकता है। मान लीजिए आपको बैंक, सरकारी सेवा या किसी अन्य जगह Aadhaar आधारित वेरिफिकेशन करवाना है, तो आप Aadhaar App खोलकर कुछ सेकंड में Biometrics Unlock कर सकते हैं। काम पूरा होने के बाद दोबारा इसे लॉक भी किया जा सकता है।
अगर आप Aadhaar का इस्तेमाल करते हैं, तो यह फीचर आपके लिए फायदेमंद है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों, ऑनलाइन बैंकिंग यूजर्स, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और डिजिटल सेवाओं का अधिक उपयोग करने वाले लोगों को इसे जरूर एक्टिव रखना चाहिए। इससे Aadhaar डेटा की सुरक्षा और मजबूत हो जाती है।
साइबर अपराधी अक्सर लोगों की निजी जानकारी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि Aadhaar सुरक्षा के कई स्तरों से सुरक्षित है, लेकिन Biometrics Lock फीचर एक अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ देता है। इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और पहचान से जुड़े जोखिमों को कम किया जा सकता है।