अब Aadhaar फ्रॉड का डर होगा खत्म, मोबाइल से ऐसे Lock करें अपना डेटा, कोई नहीं लगा पाएगा आपको चूना, सिर्फ 1 मिनट का काम

How To Lock Unlock Aadhaar in Just 1 Minute Using Your Phone:

Aadhaar Card सिर्फ पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, मोबाइल सिम, गैस कनेक्शन और कई जरूरी सेवाओं का अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में Aadhaar से जुड़ी सुरक्षा भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर किसी गलत व्यक्ति को आपके बायोमेट्रिक डेटा यानी Fingerprint या Face Authentication तक पहुंच मिल जाए, तो उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी खतरे को कम करने के लिए UIDAI ने Aadhaar App में एक खास फीचर दिया है, जिसकी मदद से यूजर्स अपने बायोमेट्रिक्स को कभी भी Lock और Unlock कर सकते हैं।