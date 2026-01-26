चोरी या खो गया है Aadhaar कार्ड? घबराएं नहीं! 5 मिनट में ऐसे पाएं वापस; इन तरीकों से करें Free में रिकवर

अगर आपका Aadhaar Card खो गया है या Aadhaar नंबर भूल गए हैं, तो घबराएं नहीं। UIDAI की डिजिटल सेवाओं से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जल्दी और सुरक्षित रूप से अपना आधार रिकवर कर सकते हैं। जानें पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस।
आधार कार्ड आज के समय में हर भारतीय के लिये सबसे आवश्यक पहचान दस्तावेज बन चुका है। ऐसे में अगर आपका Aadhaar Card खो जाए या चोरी हो जाए, तो यह स्थिति तनावपूर्ण और परेशानी भरी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि Aadhaar खो जाना अब कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि UIDAI ने आसान, तेज और सुरक्षित तरीके उपलब्ध कराए हैं जिनकी मदद से आप अपना खोया हुआ आधार कार्ड या उसका UID/EID नंबर मिनटों में दोबारा प्राप्त कर सकते हैं।
सबसे पहली बात अगर आपका आधार कार्ड खो गया है, तो पैनिक करना बंद कर दें। आधार खोने का मतलब यह नहीं है कि आपकी पहचान खो गयी। UIDAI के पास आपके UID/EID नंबर, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित रूप से स्टोर रहते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट या mAadhaar ऐप पर जाएं और ‘Recover Lost Aadhaar’ सेक्शन से अपने आधार नंबर या Enrollment ID (EID) को रिकवर करें।
अगर आपके पास Aadhaar कार्ड खो गया है और आधार नंबर भी याद नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं। UIDAI ने इसका समाधान भी दिया है: Step 1: UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in पर जाएं।
“My Aadhaar” सेक्शन में जाकर “Retrieve Lost or Forgotten UID/EID” ऑप्शन चुनें। अपना नाम, पंजीकृत मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
मोबाइल पर आए OTP से वेरिफाइ करें। OTP वेरिफिकेशन के बाद आपका UID/EID नंबर SMS के जरिए मिल जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, सुरक्षित और तेज है। इसका फायदा यह है कि आपको घर से बाहार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
एक बार आपका Aadhaar नंबर मिल जाए, तो आप e-Aadhaar को तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं: UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और ‘Download Aadhaar’ सेक्शन चुनें। Aadhaar नंबर दर्ज करें। वेरिफिकेशन के लिये OTP अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त करें। OTP डालने के बाद आपका e-Aadhaar PDF डाउनलोड हो जाएगा। यह PDF फाइल आपके मोबाइल या लैपटॉप में सुरक्षित रख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।
अगर आप केवल पहचान सत्यापित करना चाहते हैं, तब Masked Aadhaar का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आधार नंबर के सिर्फ आखिरी 4 अंक दिखाई देते हैं, जिससे आपकी पहचान और अधिक सुरक्षित रहती है। Masked Aadhaar होटल, ऑफिस और अन्य सेवाओं में पहचान के लिये मान्य माना जाता है और यह आपके आधार नंबर के पूरा विवरण को छुपाता है, जिससे मिसयूज का जोखिम कम होता है।