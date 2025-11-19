अब Aadhaar Card में आएगा फोटो वाला QR कोड, सेकंड में होगी असली-नकली की पहचान, मिनटों में मिलेगा सिम, लोन, खुलेगा खात

ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा और भी आसान

नए QR-कोड वाले आधार कार्ड के आने से ऑफलाइन पहचान करना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। अभी तक किसी दफ्तर, बैंक या दुकान पर पहचान दिखाने के लिए फोटो-कॉपी देनी पड़ती थी और कर्मचारी को यह जांचने में समय लगता था कि कार्ड असली है या नकली। लेकिन अब QR कोड स्कैन करने पर तुरंत असली पहचान सामने आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपके आधार की मैनुअल जांच की झंझट खत्म होगी और काम पहले से बहुत तेज होगा।