अब Aadhaar Card में आएगा फोटो वाला QR कोड, सेकंड में होगी असली-नकली की पहचान, मिनटों में मिलेगा सिम, लोन, खुलेगा खात

UIDAI आधार कार्ड में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जल्द ही Aadhaar में फोटो वाला QR कोड जोड़ा जाएगा, जिससे पहचान की जांच और भी आसान, तेज और सुरक्षित होगी। जानें क्या बदलेगा और आपको क्या फायदा मिलेगा।

Himani GuptaWed, 19 Nov 2025 02:29 PM
New Aadhaar Card Rules

आज भारत में आधार कार्ड हर जगह काम आता है चाहे बैंक में खाता खुलवाना हो, सिम लेना हो, इलाज करवाना हो या सरकारी योजना का फायदा उठाना हो। ऐसे में इसकी सुरक्षा और पहचान की सटीकता बहुत जरूरी हो जाती है। इसी को देखते हुए UIDAI अब आधार कार्ड में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नया आधार कार्ड अब फोटो के साथ QR कोड के साथ आएगा।

QR कोड स्कैन कर पता चलेगा आधार असली या नकली

यह QR कोड स्कैन करने पर तुरंत बताएगा कि कार्ड असली है या नहीं यानी फर्जी दस्तावेज़ दिखाकर किसी को धोखा देना अब लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इससे आपका आधार कार्ड और भी भरोसेमंद हो जाएगा। UIDAI की कोशिश है कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन को और भी आसान और सुरक्षित बनाया जाए। QR कोड इस काम को झटपट कर देगा बस स्कैन करो और तुरंत पहचान कन्फर्म हो जाएगी।

नया आधार कार्ड कैसा होगा?

UIDAI अब आधार कार्ड में एक खास QR कोड जोड़ने की तैयारी कर रहा है। यह QR कोड आपकी फोटो और जरूरी जानकारी से लिंक होगा। मतलब अगर कोई आपका आधार स्कैन करेगा, तो उसकी स्क्रीन पर आपकी पहचान तुरंत दिखाई देगी। इससे कार्ड की असलियत पता करना बेहद आसान हो जाएगा। अब "फर्जी आधार" का खेल खत्म।

QR कोड क्यों जरूरी

आज भी कई जगह आधार कार्ड की फोटो-कॉपी से काम चल जाता है। लेकिन कई बार लोग फोटो बदलकर या एडिट करके गलत काम कर लेते हैं। QR कोड से यह समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्कैन होते ही सही नाम और असली फोटो दिखेगी। यानी आपकी पहचान अब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा।

ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा और भी आसान

नए QR-कोड वाले आधार कार्ड के आने से ऑफलाइन पहचान करना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। अभी तक किसी दफ्तर, बैंक या दुकान पर पहचान दिखाने के लिए फोटो-कॉपी देनी पड़ती थी और कर्मचारी को यह जांचने में समय लगता था कि कार्ड असली है या नकली। लेकिन अब QR कोड स्कैन करने पर तुरंत असली पहचान सामने आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपके आधार की मैनुअल जांच की झंझट खत्म होगी और काम पहले से बहुत तेज होगा।

सरकारी योजनाओं का फायदा लेना होगा आसान

सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन, गैस सब्सिडी, छात्रवृत्ति या किसान योजनाओं में पहचान वेरिफिकेशन एक बड़ी समस्या रहती थी। कई बार कागजों में गड़बड़ या पहचान मिलान न होने की वजह से लाभधारक परेशान होते थे। नए QR-आधार से यह दिक्कत दूर हो जाएगी। अधिकारी सिर्फ QR कोड स्कैन करेंगे और तुरंत पता चल जाएगा कि व्यक्ति सही है या नहीं। इसका मतलब है कि सरकारी मदद पाने में देरी कम होगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।

बैंकिंग और सिम कार्ड लेना होगा तेज और सुरक्षित

जब भी आप बैंक खाता खोलने या नया सिम कार्ड खरीदने जाते हैं, तो आधार वेरिफिकेशन में काफी समय लग जाता है। अब QR कोड की मदद से यह प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाएगी। इससे न सिर्फ टाइम बचेगा बल्कि नकली दस्तावेज़ों से होने वाली धोखाधड़ी पर भी रोक लगेगी। QR कोड कार्ड को इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी इसे आसानी से गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।

नया आधार कार्ड कैसे मिलेगा?

जो लोग नया आधार बनवाएंगे उन्हें QR कोड वाला कार्ड सीधे मिल जाएगा। वहीं जिन लोगों के पास पुराना आधार कार्ड है, वे चाहें तो रि-प्रिंट के लिए आवेदन कर सकते हैं या समय-समय पर UIDAI द्वारा जारी किए जाने वाले अपडेट्स के जरिए नया कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। UIDAI इसे आसान और फ्री/लो-कॉस्ट प्रक्रिया बनाने की तैयारी में है।

