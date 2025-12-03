Aadhaar Update हुआ सुपर आसान: अब घर बैठे फोन से करें Address और मोबाइल नंबर अपडेट, जानिए आसान तरीका

Aadhaar App से एड्रेस और फोन Update करने का नया तरीका

UIDAI द्वारा जारी किए गए नए Aadhaar App में अब यूजर्स को Address और फोन Update की सुविधा घर बैठे मिल रही है। पहले यह सुविधा केवल वेबसाइट या Aadhaar Centre के माध्यम से उपलब्ध थी, लेकिन अब मोबाइल ऐप में ही आसानी से इसे किया जा सकेगा। नई प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और OTP व Face Authentication के जरिए पूरी होगी, जिससे कागज, फॉर्म या फोटो कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐप में QR कोड स्कैन कर ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। UIDAI ने शुरुआती यूजर्स से फीडबैक भी मांगा है ।