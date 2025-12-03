Aadhaar Update हुआ सुपर आसान: अब घर बैठे फोन से करें Address और मोबाइल नंबर अपडेट, जानिए आसान तरीका

भारत में Aadhaar Card हर नागरिक की पहचान का आधार है। कई बार आधार में एक छोट्टी सी गलती यह काम पूरा होने में दिन लग जाते थे। लेकिन अब उन सब मुश्किलों का अंत होने वाला है। UIDAI ने घोषणा की है कि वो जल्द ही अपना नया मोबाइल-आधारित अपडेट फीचर लेकर आ रहा है जिससे आप अपना पता, मोबाइल नंबर अपने स्मार्टफोन से अपडेट कर सकेंगे वह भी बिना किसी केंद्र पर जाने या लंबी लाइन में खड़े हुए।
यह बदलाव उन लाखों नागरिकों के लिए राहत की खबर है, जो नौकरी, किराए, पढ़ाई या दूसरी वजहों से अपना पता या कांटेक्ट नंबर बदलते रहते हैं। अब आप सिर्फ Aadhaar App खोलें, आवश्यक जानकारी भरें, OTP या फेस वेरिफिकेशन करें और आपका आधार अपडेट हो जाएगा। यह सुविधा न केवल यूजर के टाइम और मेहनत बचेगी, बल्कि सरकारी सेवाओं, बैंकिंग, सिम-कनेक्शन जैसी चीजों को भी अपडेट रखना आसान बनाएगी।
UIDAI द्वारा जारी किए गए नए Aadhaar App में अब यूजर्स को Address और फोन Update की सुविधा घर बैठे मिल रही है। पहले यह सुविधा केवल वेबसाइट या Aadhaar Centre के माध्यम से उपलब्ध थी, लेकिन अब मोबाइल ऐप में ही आसानी से इसे किया जा सकेगा। नई प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और OTP व Face Authentication के जरिए पूरी होगी, जिससे कागज, फॉर्म या फोटो कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐप में QR कोड स्कैन कर ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। UIDAI ने शुरुआती यूजर्स से फीडबैक भी मांगा है ।
भारत में हर साल करोड़ों लोग नौकरी या किराए के घर बदलते हैं। ऐसे में Aadhaar Address Update करना उनके लिए सिरदर्द बन जाता था। नई डिजिटल सुविधा का उद्देश्य है, सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच, झंझट और सेंटर विजिट कम करना, आधार अपडेट को तेज, सुरक्षित और सस्ता बनाना, पेपरलेस इंडिया की ओर एक बड़ा कदम, UIDAI जल्द ही और भी अपडेट लेकर आएगा जिससे Aadhaar से जुड़ी सभी सर्विसेज मोबाइल ऐप से ही हो सकेंगी।
Step 1: Aadhaar App डाउनलोड करें Play Store या App Store से Aadhaar App इंस्टॉल करें। QR कोड स्कैन कर भी डाउनलोड किया जा सकता है। अपने आधार नंबर को एंटर करें और OTP वेरिफिकेशन पूरा करें।
होम स्क्रीन पर Address और फोन Update का नया ऑप्शन मिलेगा। यूजर्स के पास दो विकल्प हो सकते हैं; Address दस्तावेज़ अपलोड, Head of Family या किसी और के Aadhaar के जरिए वेरिफिकेशन।
आधार फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा आपकी पहचान सत्यापित करेगा। सबमिशन के बाद कुछ घंटों/दिनों में अपडेट स्टेटस दिख जाएगा।
1. अब न लाइन लगेगी, न फॉर्म भरना पड़ेगा, न ही किसी एजेंट की जरूरत होगी। 2. फोटो कॉपी, फॉर्म या रसीद रखने की चिंता खत्म। 3. पहले जहां 3–4 घंटे लग जाते थे, अब काम कुछ मिनटों में हो जाएगा। 4. आपकी पहचान UIDAI के फेस प्रमाणीकरण से ही स्वीकार होगी। 5. हर जगह उपयोगी PAN, बैंक, सिम, PF अपडेट में मदद