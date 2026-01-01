अब बस ₹75 में घर बैठे बनवाएं ATM जैसा मजबूत Aadhaar कार्ड, टूटेगा-फटेगा नहीं, जानें ऑर्डर करने का पूरा तरीका

घर बैठे बनेगा पानी से भी खराब नहीं होने वाला आधार कार्ड

सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनवाने के लिए किसी एजेंट या साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन सिर्फ ₹75 देकर इसे ऑर्डर कर सकते हैं। UIDAI द्वारा जारी Aadhaar PVC Card में QR कोड, सिक्योरिटी फीचर्स और डिजिटल वेरिफिकेशन की सुविधा भी दी जाती है, जिससे यह पूरी तरह वैध और सुरक्षित रहता है। ऑर्डर करने के बाद यह कार्ड EMS Speed Post के जरिए आपके पते पर पहुंचाया जाता है। कैसे ऑर्डर करें PVC Card: