घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में ठीक करें Aadhaar Card में गलत नाम, फॉलो करें ये सबसे आसान प्रोसेस

आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज हर भारतीय नागरिक के लिए सबसे अहम पहचान पत्र बन चुका है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर मोबाइल सिम लेने, टैक्स फाइल करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तक आधार कार्ड की जरूरत हर जगह पड़ती है। लेकिन कई बार आधार में नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है या अन्य कारणों से नाम बदलने की स्थिति आ जाती है। जानें कैसे आप घर बैठे आधार में नाम बदल सकते हैं।
UIDAI ने आधार अपडेट की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन नाम अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आधार सेवा केंद्र की लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। बस कुछ डॉक्यूमेंट्स और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए आप यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और नियमों के बारे में:
नाम बदलने के लिए आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। यह डॉक्यूमेंट UIDAI द्वारा मान्य होना चाहिए। इसके लिए पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, गजट नोटिफिकेशन (नाम बदलाव के लिए), बैंक पासबुक/स्टेटमेंट (फोटो के साथ)।
Step 1: UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट (https://uidai.gov.in) पर जाएं। "My Aadhaar" सेक्शन में जाएं और Update Aadhaar Online ऑप्शन चुनें।
अपने Aadhaar Number और OTP की मदद से लॉगिन करें। "Name Update" ऑप्शन पर क्लिक करें। नया नाम दर्ज करें और सही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
सभी डिटेल्स की दोबारा जांच करें और "Submit" पर क्लिक करें। आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा और आपको एक URN (Update Request Number) मिलेगा। इसी URN से आप अपने अपडेट स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं।
UIDAI के अनुसार नाम अपडेट रिक्वेस्ट को पूरा होने में आमतौर पर 7 से 10 दिन लग सकते हैं। कभी-कभी वेरिफिकेशन में समय बढ़ सकता है। अपडेट पूरा होने के बाद आपको SMS अलर्ट मिलेगा।
एक यूजर नाम को केवल दो बार ऑनलाइन अपडेट कर सकता है। नया नाम वही दर्ज करें जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लिखा हो। डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। नाम अपडेट के बाद नया आधार कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है।