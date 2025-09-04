Aadhaar update here is how to correct name spelling mistakes in just 5 minutes sitting at home Check easiest process घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में ठीक करें Aadhaar Card में गलत नाम, फॉलो करें ये सबसे आसान प्रोसेस
UIDAI ने Aadhaar Card अपडेट को और आसान बना दिया है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन अपना नाम बदल सकते हैं। इसके लिए किसी आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। बस UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। जानें आधार में नाम बदलने का सबसे आसान प्रोसेस:

Himani GuptaThu, 4 Sep 2025 07:49 PM
How to correct Name in Aadhaar Card

आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज हर भारतीय नागरिक के लिए सबसे अहम पहचान पत्र बन चुका है। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर मोबाइल सिम लेने, टैक्स फाइल करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तक आधार कार्ड की जरूरत हर जगह पड़ती है। लेकिन कई बार आधार में नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है या अन्य कारणों से नाम बदलने की स्थिति आ जाती है। जानें कैसे आप घर बैठे आधार में नाम बदल सकते हैं।

ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं Aadhaar Card में नाम

UIDAI ने आधार अपडेट की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन नाम अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आधार सेवा केंद्र की लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। बस कुछ डॉक्यूमेंट्स और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए आप यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और नियमों के बारे में:

Aadhaar Card में नाम बदलने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

नाम बदलने के लिए आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। यह डॉक्यूमेंट UIDAI द्वारा मान्य होना चाहिए। इसके लिए पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, गजट नोटिफिकेशन (नाम बदलाव के लिए), बैंक पासबुक/स्टेटमेंट (फोटो के साथ)।

Aadhaar Card में नाम बदलने का स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस

Step 1: UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट (https://uidai.gov.in) पर जाएं। "My Aadhaar" सेक्शन में जाएं और Update Aadhaar Online ऑप्शन चुनें।

Step 2:

अपने Aadhaar Number और OTP की मदद से लॉगिन करें। "Name Update" ऑप्शन पर क्लिक करें। नया नाम दर्ज करें और सही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

Step 3:

सभी डिटेल्स की दोबारा जांच करें और "Submit" पर क्लिक करें। आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा और आपको एक URN (Update Request Number) मिलेगा। इसी URN से आप अपने अपडेट स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं।

आधार में नाम बदलवाने के प्रोसेस में कितना समय लगता है?

UIDAI के अनुसार नाम अपडेट रिक्वेस्ट को पूरा होने में आमतौर पर 7 से 10 दिन लग सकते हैं। कभी-कभी वेरिफिकेशन में समय बढ़ सकता है। अपडेट पूरा होने के बाद आपको SMS अलर्ट मिलेगा।

ध्यान रखने योग्य बातें

एक यूजर नाम को केवल दो बार ऑनलाइन अपडेट कर सकता है। नया नाम वही दर्ज करें जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लिखा हो। डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। नाम अपडेट के बाद नया आधार कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है।

