जरूरी खबर! अब Aadhaar Card में नाम, पता, मोबाइल नंबर, DOB बदलने के लिए देने होंगे 75 रुपए; UIDAI ने खुद दी डिटेल

Aadhaar Update Charges 2026

Aadhaar Card सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। सरकारी योजनाओं, बैंक, सिम कार्ड हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आपके Aadhaar में नाम, पता, मोबाइल नंबर या जन्मतिथि (DOB) गलत है, तो उसे अपडेट कराना बेहद जरूरी हो जाता है। आधार बनाने वाली UIDAI ने X पर पोस्ट पर Aadhaar कराने के चार्जेज की जानकारी दी है। आइये आपको डिटेल में बताते हैं कि किस अपडेट के लिए आपको कितने रुपए का चार्ज देना होगा: