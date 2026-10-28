NEET, UPSC या दूसरी परीक्षा से पहले Aadhaar में ये 3 डिटेल जरूर मिलाएं, 10वीं की मार्कशीट से अलग है तो तुरंत करें ये काम

अगर आप किसी NEET, UPSC जैसी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ाई और एडमिट कार्ड पर ध्यान देना काफी नहीं है। परीक्षा से पहले अपने आधार कार्ड की जानकारी भी चेक लेना जरूरी है। कई बार आधार और 10वीं की मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि या जेंडर की जानकारी अलग-अलग होने पर आपको परेशानी हो सकती है।
UIDAI ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अपने आधार में दर्ज नाम, जन्मतिथि और जेंडर को 10वीं के सर्टिफिकेट से मिलाकर देखें। अगर किसी जानकारी में अंतर नजर आता है, तो उसे जल्दी से ठीक करा लें। साथ ही आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर OTP और ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सके। जानें Aadhaar में गलती कैसे सुधारें और UIDAI के नियमों के मुताबिक आपको क्या करना चाहिए।
परीक्षा देने से पहले सबसे पहले आधार कार्ड पर अपना नाम, जन्मतिथि और जेंडर चेक करें। इन बातों पर खास ध्यान दें: - नाम: आधार और 10वीं के सर्टिफिकेट में नाम की स्पेलिंग सही हो। - जन्मतिथि: दोनों दस्तावेजों में जन्मतिथि की जानकारी मिलाएं। - जेंडर: आधार में दर्ज जेंडर की जानकारी भी जांच लें। अगर इनमें कोई गलती नजर आती है, तो उसे ठीक करा लें।
आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भी चेक करना जरूरी है। अगर आपने पुराना नंबर बंद कर दिया है या नया नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आधार में दर्ज मोबाइल नंबर अपडेट कराएं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत आधार से जुड़ी कई ऑनलाइन सेवाओं में OTP पाने के लिए पड़ती है। मोबाइल नंबर उपलब्ध न होने पर कुछ सेवाओं का इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है।
1. नजदीकी आधार एनरोलमेंट या अपडेट सेंटर पर जाएं। 2. वहां मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए अनुरोध करें। 3. जरूरी प्रोसेस पूरा करें और मिलने वाली रसीद संभालकर रखें। 4. अपडेट का स्टेटस UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें। UIDAI की मौजूदा जानकारी के मुताबिक, आधार ऐप से मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा भी उपलब्ध है। लेकिन इसके लिए आपका पुराना रजिस्टर्ड नंबर चालू होना चाहिए।
कई लोगों के आधार कार्ड में वह फोटो लगी होती है, जो बचपन में आधार बनवाते समय खिंचवाई गई थी। उम्र बढ़ने के साथ चेहरा बदल जाता है, इसलिए UIDAI ने उम्मीदवारों को जरूरत पड़ने पर पुरानी फोटो अपडेट कराने की सलाह दी है। आधार में फोटो बदलने के लिए आधार सेवा केंद्र या एनरोलमेंट और अपडेट सेंटर जाना होता है। वहां आपकी नई फोटो ली जाती है और अपडेट की प्रक्रिया पूरी की जाती है।
अगर आपका आधार कार्ड फट गया है, पानी से खराब हो गया है या उसकी जानकारी पढ़ने में परेशानी होती है, तो आप PVC आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। यह प्लास्टिक कार्ड के रूप में आता है और इसे आसानी से वॉलेट में रखा जा सकता है। अगली स्लाइड में जानिए PVC आधार आर्डर करने का तरीका:
1. UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं। 2. My Aadhaar सेक्शन में जाकर PVC आधार कार्ड ऑर्डर करने का ऑप्शन चुनें। 3. मांगी गई जानकारी भरें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरीफाई करें। 4. अब पेमेंट करके ऑर्डर पूरा करें। UIDAI की वेबसाइट पर फिलहाल PVC आधार कार्ड ऑर्डर करने की फीस 75 रुपए है।