NEET, UPSC या दूसरी परीक्षा से पहले Aadhaar में ये 3 डिटेल जरूर मिलाएं, 10वीं की मार्कशीट से अलग है तो तुरंत करें ये काम

UIDAI ने उम्मीदवारों को दी ये जरूरी सलाह

UIDAI ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अपने आधार में दर्ज नाम, जन्मतिथि और जेंडर को 10वीं के सर्टिफिकेट से मिलाकर देखें। अगर किसी जानकारी में अंतर नजर आता है, तो उसे जल्दी से ठीक करा लें। साथ ही आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर OTP और ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सके। जानें Aadhaar में गलती कैसे सुधारें और UIDAI के नियमों के मुताबिक आपको क्या करना चाहिए।