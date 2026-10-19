Aadhaar Update: आधार कार्ड में नाम, पता या जन्मतिथि बदलनी है? पहले जान लें कौन-से डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी

Aadhaar Card में पता बदलने के लिए ये डॉक्यूमेंट आएंगे काम

अगर आप घर बदलने के बाद आधार कार्ड में नया पता दर्ज कराना चाहते हैं, तो आपको पते का प्रमाण यानी Proof of Address (PoA) देना होगा। देखें पूरी लिस्ट: - भारतीय पासपोर्ट - वोटर ID कार्ड - राशन कार्ड या PDS फोटो कार्ड - किसान फोटो पासबुक - बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, निर्धारित फोटो, मुहर और हस्ताक्षर के साथ - बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, जो तीन महीने से पुराना न हो - बिजली, पानी, गैस, लैंडलाइन, पोस्टपेड मोबाइल या ब्रॉडबैंड बिल, आम तौर पर तीन महीने से पुराना नहीं - रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट या गिफ्ट डीड - किराये का एग्रीमेंट, लीज या लीव-एंड-लाइसेंस एग्रीमेंट - सरकारी आवास आवंटन पत्र, निर्धारित समय सीमा के भीतर