Aadhaar Update: आधार कार्ड में नाम, पता या जन्मतिथि बदलनी है? पहले जान लें कौन-से डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी

Aadhaar Card की जरूरत आज बैंक से जुड़े काम, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और कई दूसरी सेवाओं के लिए होती है। इसलिए अगर आधार कार्ड में आपका नाम गलत लिखा है, पुराना पता दर्ज है या जन्मतिथि में कोई गलती है, तो उसे सही कराना जरूरी है। लेकिन आधार में हर जानकारी बदलने के लिए एक ही तरह का डॉक्यूमेंट काम नहीं आता। UIDAI अलग-अलग बदलावों के लिए अलग दस्तावेज की मांग करता है। इसलिए अपडेट कराने से पहले यह जान लें कि किस अपडेट के लिए कौनसे डॉक्यूमेंट जरूरी हैं।
अगर आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है या पहचान से जुड़ी जानकारी में बदलाव कराना है, तो UIDAI की लिस्ट में शामिल Proof of Identity (PoI) की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे दस्तावेजों में आवेदक का नाम और फोटो होना जरूरी है। अगली स्लाइड देखें लिस्ट:
- भारतीय पासपोर्ट - वोटर ID कार्ड या ई-वोटर ID, जिसकी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो - ड्राइविंग लाइसेंस - केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी फोटो ID - पेंशनर या स्वतंत्रता सेनानी का फोटो पहचान पत्र - किसान फोटो पासबुक - MGNREGA जॉब कार्ड - मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय की मार्कशीट अथवा प्रमाणपत्र - शादी का प्रमाणपत्र - तय नियमों के अनुसार जाति प्रमाणपत्र या ट्रांसजेंडर पहचान पत्र
अगर आप घर बदलने के बाद आधार कार्ड में नया पता दर्ज कराना चाहते हैं, तो आपको पते का प्रमाण यानी Proof of Address (PoA) देना होगा। देखें पूरी लिस्ट: - भारतीय पासपोर्ट - वोटर ID कार्ड - राशन कार्ड या PDS फोटो कार्ड - किसान फोटो पासबुक - बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, निर्धारित फोटो, मुहर और हस्ताक्षर के साथ - बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, जो तीन महीने से पुराना न हो - बिजली, पानी, गैस, लैंडलाइन, पोस्टपेड मोबाइल या ब्रॉडबैंड बिल, आम तौर पर तीन महीने से पुराना नहीं - रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट या गिफ्ट डीड - किराये का एग्रीमेंट, लीज या लीव-एंड-लाइसेंस एग्रीमेंट - सरकारी आवास आवंटन पत्र, निर्धारित समय सीमा के भीतर
आधार कार्ड में जन्मतिथि यानी Date of Birth (DoB) सही कराने के लिए ऐसे दस्तावेज की जरूरत होती है, जिसमें आपका नाम और जन्मतिथि दर्ज हो। - जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) - भारतीय पासपोर्ट - मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय की मार्कशीट - पेंशनर या स्वतंत्रता सेनानी का पहचान पत्र अथवा पेंशन पेमेंट ऑर्डर - मान्य ट्रांसजेंडर पहचान पत्र या प्रमाणपत्र
एक और जरूरी बात यह है कि जन्मतिथि यानी DOB और नाम बदलने की सुविधा फिलहाल ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए जरूरी प्रमाण के साथ नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाना होगा।
UIDAI की वेबसाइट के अनुसार, ऑनलाइन सेवा के जरिए पता अपडेट करने और दस्तावेज अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन पता बदलने के लिए आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। इसके लिए myAadhaar पोर्टल पर लॉग इन करके संबंधित जानकारी और दस्तावेज जमा करने होते हैं।