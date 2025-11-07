Aadhaar में छोटी सी गलती बन सकती बड़ी मुसीबत! FREE राशन, सब्सिडी और PF का पैसा, घर बैठे ऐसे करें नाम सही

क्यों जरूरी है Aadhaar कार्ड में सही नाम और डिटेल्स

Aadhaar कार्ड आज के समय में हर सरकारी और वित्तीय सेवा का आधार बन चुका है। अगर आपके Aadhaar में नाम या जन्मतिथि गलत है, तो यह mismatch पेंशन, LPG subsidy, स्कॉलरशिप या बैंक ट्रांजैक्शन को रोक सकता है। कई लोगों की शिकायत है कि गलत नाम या स्पेलिंग की वजह से उनका पेंशन ट्रांसफर रुक गया या सब्सिडी नहीं आई। UIDAI ने अब ऐसे मामलों को रोकने के लिए Aadhaar authentication को और सख्त कर दिया है।