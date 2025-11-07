Aadhaar में छोटी सी गलती बन सकती बड़ी मुसीबत! FREE राशन, सब्सिडी और PF का पैसा, घर बैठे ऐसे करें नाम सही

अगर आपके आधार कार्ड (Aadhaar Card) में नाम, जन्मतिथि या एड्रेस में गलती है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। UIDAI के नए नियमों के तहत अगर Aadhaar में नाम गलत है, तो आपकी पेंशन, स्कॉलरशिप, LPG सब्सिडी और बैंक बेनिफिट रुक सकते हैं। कई सरकारी योजनाओं में Aadhaar verification अनिवार्य है, ऐसे में छोटी-सी गलती भी बड़ा नुकसान करा सकती है।
लेकिन चिंता की बात नहीं है। अब UIDAI ने Aadhaar update process को बेहद आसान बना दिया है। आप बिना किसी केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) गए, घर बैठे मोबाइल और इंटरनेट की मदद से अपने Aadhaar में नाम, जन्मतिथि, एड्रेस और अन्य गलतियों को सुधार सकते हैं। बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करें और मिनटों में Aadhaar सही करें। जानिए कैसे करें Aadhaar correction online और किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी।
Aadhaar कार्ड आज के समय में हर सरकारी और वित्तीय सेवा का आधार बन चुका है। अगर आपके Aadhaar में नाम या जन्मतिथि गलत है, तो यह mismatch पेंशन, LPG subsidy, स्कॉलरशिप या बैंक ट्रांजैक्शन को रोक सकता है। कई लोगों की शिकायत है कि गलत नाम या स्पेलिंग की वजह से उनका पेंशन ट्रांसफर रुक गया या सब्सिडी नहीं आई। UIDAI ने अब ऐसे मामलों को रोकने के लिए Aadhaar authentication को और सख्त कर दिया है।
पहले Aadhaar अपडेट करवाने के लिए Aadhaar Seva Kendra या CSC सेंटर जाना पड़ता था, लेकिन अब UIDAI ने online self-service portal शुरू किया है। अब आप https://myaadhaar.uidai.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर बिना किसी एजेंट या ऑफिस गए, खुद अपने नाम, जन्मतिथि, एड्रेस या लैंगिक जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। सबसे खास बात यह प्रक्रिया अब पूरी तरह फ्री है, यानी आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा।
Step 1: सबसे पहले https://myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं।"Login" पर क्लिक करें और अपना Aadhaar नंबर डालें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे डालकर लॉगिन करें।
अब "Update Aadhaar Online" ऑप्शन चुनें। यहां आप “Name”, “Date of Birth”, “Address” या “Gender” में बदलाव चुन सकते हैं। जो सुधार करना है, वह सही जानकारी भरें।
जरूरी डॉक्यूमेंट (जैसे PAN, Passport, Voter ID, Bank Passbook) अपलोड करें। “Submit” पर क्लिक करें। आपका रिक्वेस्ट नंबर (URN) जनरेट होगा – इसी से आप अपडेट की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। UIDAI आमतौर पर 3-5 दिनों में अपडेट को प्रोसेस करता है। सफल अपडेट के बाद नया Aadhaar PDF डाउनलोड किया जा सकता है।
UIDAI ने कुछ वैध डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की है, जिनसे आप अपनी डिटेल्स को साबित कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं: पासपोर्ट, PAN कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, सरकारी ID कार्ड, गैस कनेक्शन बुक या बिजली का बिल (पते के लिए) ध्यान दें: डॉक्यूमेंट पर लिखा नाम और Aadhaar में लिखा नाम मिलना चाहिए, वरना रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है।