अब Aadhaar में नाम, पता, जन्मतिथि बदलने के लिए चाहिए होंगे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट, नए नियम हुए लागू

Aadhaar में नाम बदलने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

आधार में नाम बदलने के लिए स्वीकार होने वाले दस्तावेज: 1. पासपोर्ट: इसमें फोटो, नाम, DOB और पता सभी होते हैं, इसलिए सबसे भरोसेमंद माना जाता है। 2. PAN कार्ड: PAN पर नाम साफ-साफ लिखा होता है, इसलिए इसे Proof of Identity (PoI) के रूप में स्वीकार किया जाता है। 3. वोटर ID (EPIC कार्ड): इसमें नाम + फोटो रहता है, इसलिए नाम अपडेट के लिए दस्तावेज़ मान्य है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र (Govt. ID), विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) है।