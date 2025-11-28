खुशखबरी! अब Aadhaar में मोबाइल नंबर बदलने के लिए सेंटर जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बिना डॉक्यूमेंट 2 मिनट में होगा काम

मोबाइल नंबर अपडेट Aadhaar केंद्र जानें की जरूरत खत्म

अब, 2025 में UIDAI ने इस परेशानी को खत्म कर दिया है। अभी तक मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए लोगों को Aadhaar केंद्र जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था और कई बार दस्तावेज भी दिखाने पड़ते थे। हाल ही में UIDAI ने अपने नए Aadhaar App के लॉन्च के साथ यह घोषणा की है कि Aadhaar में मोबाइल नंबर अपडेट जल्द ही घर बैठे, OTP + Face Authentication के माध्यम से किया जा सकेगा यानी अब आपको Aadhaar सेवा केंद्रों तक का झंझट झेलने की जरूरत नहीं होगी।