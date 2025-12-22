Aadhaar में मोबाइल नंबर गलत है या हो गया बंद? घबराएं नहीं, अब घर बैठे 5 मिनट में ऐसे करें अपडेट

आधार कार्ड आज सिर्फ पहचान पत्र नहीं, बल्कि बैंक, मोबाइल, UPI, सरकारी योजनाओं और कई डिजिटल सेवाओं की कुंजी बन चुका है। ऐसे में आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर सही और एक्टिव होना बेहद जरूरी है। लेकिन अब तक मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए लोगों को आधार सेवा केंद्र या CSC सेंटर जाना पड़ता था, जहां लंबी लाइन और समय की परेशानी आम बात थी। अब UIDAI ने आधार ऐप में बड़ा अपडेट किया है। इस नए अपडेट के जरिए यूजर्स को घर बैठे आधार से लिंक मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा मिलने जा रही है। यानी अब न तो बार-बार सेंटर जाने की जरूरत और न ही लंबा इंतज़ार।
UIDAI का यह कदम डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। खासकर उन लोगों के लिए यह सुविधा फायदेमंद साबित होगी, जिनका पुराना मोबाइल नंबर बंद हो चुका है या जिनके पास अब नया नंबर है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि Aadhaar App के जरिए मोबाइल नंबर कैसे बदला जा सकता है, इसके लिए क्या जरूरी शर्तें हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
Step 1: Aadhaar App डाउनलोड/अपडेट करें और लॉग इन करें: सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में UIDAI का आधिकारिक Aadhaar App डाउनलोड करें या अगर पहले से मौजूद है तो उसे अपडेट करें। ऐप खोलने के बाद अपने आधार नंबर या वर्चुअल ID (VID) के जरिए लॉग-इन करें। लॉग-इन के लिए OTP वेरिफिकेशन किया जाएगा।
Update Aadhaar सेक्शन चुनें ऐप में दिए गए “Update Aadhaar” या “Update Mobile Number” विकल्प पर क्लिक करें। अब अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज करें, जिसे आप आधार से लिंक करना चाहते हैं।
नए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालकर नंबर को वेरिफाई करें। OTP वेरिफिकेशन के बाद आपकी रिक्वेस्ट UIDAI को भेज दी जाएगी। कुछ मामलों में अंतिम वेरिफिकेशन के लिए नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाना पड़ सकता है।
UIDAI के अनुसार मोबाइल नंबर अपडेट होने में 7 से 10 कार्यदिवस का समय लग सकता है। एक बार अपडेट पूरा हो जाने पर आपको SMS के जरिए सूचना मिल जाएगी।
अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप OTP आधारित सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जैसे आधार अपडेट, ई-KYC, बैंक से जुड़ी कई सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ। इसके अलावा UMANG ऐप, mAadhaar ऐप, DigiLocker जैसी डिजिटल सर्विसेज भी ठीक से काम नहीं करेंगी। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ही हर जरूरी अलर्ट और सिक्योरिटी मैसेज आता है, ऐसे में नंबर लिंक न होने पर फ्रॉड या गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ सकता है। कई बार बैंक अकाउंट, पैन-आधार लिंक, सिम वेरिफिकेशन और सब्सिडी से जुड़ी प्रक्रियाएं भी अटक सकती हैं। कुल मिलाकर, मोबाइल नंबर लिंक न होने से आधार से जुड़ी ज्यादातर ऑनलाइन सुविधाएं बंद हो जाती हैं और आपको हर छोटे काम के लिए आधार सेंटर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।