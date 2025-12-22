Aadhaar में मोबाइल नंबर गलत है या हो गया बंद? घबराएं नहीं, अब घर बैठे 5 मिनट में ऐसे करें अपडेट

Aadhaar में मोबाइल नंबर नहीं लिंक होने के नुकसान

अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप OTP आधारित सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जैसे आधार अपडेट, ई-KYC, बैंक से जुड़ी कई सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ। इसके अलावा UMANG ऐप, mAadhaar ऐप, DigiLocker जैसी डिजिटल सर्विसेज भी ठीक से काम नहीं करेंगी। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ही हर जरूरी अलर्ट और सिक्योरिटी मैसेज आता है, ऐसे में नंबर लिंक न होने पर फ्रॉड या गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ सकता है। कई बार बैंक अकाउंट, पैन-आधार लिंक, सिम वेरिफिकेशन और सब्सिडी से जुड़ी प्रक्रियाएं भी अटक सकती हैं। कुल मिलाकर, मोबाइल नंबर लिंक न होने से आधार से जुड़ी ज्यादातर ऑनलाइन सुविधाएं बंद हो जाती हैं और आपको हर छोटे काम के लिए आधार सेंटर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।