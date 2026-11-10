Aadhaar Update: अब घर बैठे बदलें आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, OTP और फेस दिखाकर होगा काम; जानें पूरा तरीका

Aadhaar Mobile Number Update Online

अगर आपके आधार कार्ड में पुराना मोबाइल नंबर दर्ज है और अब आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो आपके लिए काम की खबर है। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ही कई जरूरी सेवाओं के OTP आते हैं। ऐसे में नंबर बंद होने पर बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और दूसरी ऑनलाइन सेवाओं का फायदा उठाने में परेशानी हो सकती है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए UIDAI ने नए Aadhaar App में मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा दी है।