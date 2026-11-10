Aadhaar Update: अब घर बैठे बदलें आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, OTP और फेस दिखाकर होगा काम; जानें पूरा तरीका

अगर आपके आधार कार्ड में पुराना मोबाइल नंबर दर्ज है और अब आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो आपके लिए काम की खबर है। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ही कई जरूरी सेवाओं के OTP आते हैं। ऐसे में नंबर बंद होने पर बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और दूसरी ऑनलाइन सेवाओं का फायदा उठाने में परेशानी हो सकती है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए UIDAI ने नए Aadhaar App में मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा दी है।
Step 1: सबसे पहले अपने फोन में आधिकारिक Aadhaar App डाउनलोड करें। Step 2: ऐप खोलकर अपना 6 अंकों का PIN डालें और लॉगिन करें। Step 3: अब ऐप में दिए गए Services सेक्शन में जाएं। Step 4: यहां Mobile Number Update का ऑप्शन चुनें।
Step 5: अब वह नया मोबाइल नंबर दर्ज करें, जिसे आप आधार से जोड़ना चाहते हैं। Step 6: नए मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके वेरिफिकेशन पूरा करें। Step 7: इसके बाद ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें। Step 8: आखिर में तय फीस का पेमेंट करके आवेदन सबमिट कर दें। आवेदन जमा होने के बाद आपको रिक्वेस्ट से जुड़ी जानकारी मिलेगी।
इस प्रोसेस में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए अलग से कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं बताई गई है। ऐप से अप्लाई करते समय OTP वेरिफिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन और तय फीस का पेमेंट करना होगा। अगर आपके आधार में पहले से कोई मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, तो पहली बार नंबर जोड़ने के लिए आधार केंद्र जाना जरूरी होगा।
ऐप से आवेदन जमा करने के बाद नया मोबाइल नंबर तुरंत आधार में अपडेट नहीं हो जाता। UIDAI के मुताबिक, मोबाइल नंबर या पते से जुड़े अपडेट की प्रक्रिया पूरी होने में 30 दिन तक लग सकते हैं। इसलिए आवेदन सबमिट करने के बाद कुछ समय इंतजार करना होगा। आप ऐप में Track My Request ऑप्शन पर जाकर एप्लीकेशन की स्थिति देख सकते हैं।
मोबाइल नंबर अपडेट करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपके आधार में कौन-सा नंबर दर्ज है और आपने Aadhaar App में किस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है। UIDAI के मुताबिक, इस प्रक्रिया के लिए तीन अलग-अलग स्थितियां हो सकती हैं।
अगर आपने Aadhaar App में उसी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है, जो पहले से आपके आधार में दर्ज है, तो नए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इसके बाद आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा और तय फीस जमा करके आवेदन करना होगा।
अगर आपने Aadhaar App में ऐसे मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है, जो आधार में दर्ज पुराने नंबर से अलग है, तो आपको पुराने और नए दोनों मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन और फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
अगर आपके पास आधार में दर्ज पुराने मोबाइल नंबर का एक्सेस नहीं है या आपने पहले आधार में कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर ही नहीं कराया था, तो आप ऐप से मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र या अधिकृत आधार अपडेट सेंटर जाना होगा।