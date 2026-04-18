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Aadhaar में मोबाइल नंबर गलत है या बंद हो गया? अब घर बैठे 5 मिनट में ऐसे करें अपडेट, नहीं लगना पड़ेगा लंबी लाइन में

Aadhaar में मोबाइल नंबर बदलना अब पहले से बहुत आसान हो गया है। आप घाट बैठे नए Aadhaar App की मदद से कुछ आसान स्टेप्स में अपना नंबर अपडेट कर सकते हैं। जानिए अपडेट का पूरा प्रोसेस:

Himani GuptaApr 18, 2026 08:35 pm IST
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How to Update Mobile Number In Aadhaar

Aadhaar से जुड़ा मोबाइल नंबर पुराना हो गया है या अब यह फोन इस्तेमाल में नहीं है, तो उसे अपडेट करना अब पहले जितना मुश्किल नहीं रहा है। अब आप घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। पहले इस काम के लिए Aadhaar सेंटर जाना पड़ता था और लंबी लाइन में लगना पड़ता था। UIDAI के नए Aadhaar App की मदद से आप मोबाइल नंबर ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं।

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Step 1: Aadhaar App डाउनलोड और लॉगिन कैसे करें

मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में Aadhaar का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना होगा, जो Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने Aadhaar नंबर के जरिए लॉगिन करना होता है। लॉगिन के दौरान आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है, जिसे डालकर आप वेरिफिकेशन पूरा करते हैं। कुछ मामलों में आपको फेस ऑथेंटिकेशन या अन्य वेरिफिकेशन विकल्प भी मिल सकते हैं, जिससे यह प्रक्रिया और ज्यादा सुरक्षित हो जाती है।

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Step 2: Mobile Number Update का ऑप्शन कैसे चुनें

लॉगिन करने के बाद ऐप के होम स्क्रीन पर कई सर्विसेस दिखाई देती हैं। यहां आपको “Update Mobile Number” या इसी तरह का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इस सेक्शन में जाकर आपको अपना Aadhaar नंबर कन्फर्म करना होता है और फिर मोबाइल नंबर अपडेट की प्रक्रिया शुरू होती है। यह पूरा इंटरफेस काफी सिंपल रखा गया है, ताकि आम यूजर भी आसानी से इसे समझ सके।

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Step 3: नया मोबाइल नंबर डालने और वेरिफिकेशन का प्रोसेस

जब आप अपडेट ऑप्शन चुन लेते हैं, तो अगला कदम होता है नया मोबाइल नंबर दर्ज करना। यहां आपको वह नंबर डालना होता है जिसे आप Aadhaar से लिंक करना चाहते हैं। इसके बाद उस नंबर पर एक OTP भेजा जाता है, जिसे डालकर आपको वेरिफिकेशन पूरा करना होता है। यह स्टेप बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसी से यह सुनिश्चित होता है कि नंबर सही है और आपके पास ही है।

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Step 4: रिक्वेस्ट सबमिट और प्रोसेस पूरा करना

सभी डिटेल्स सही तरीके से भरने और वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद आपको अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है। कुछ मामलों में इस सर्विस के लिए मामूली शुल्क भी लिया जा सकता है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, आपकी जानकारी सिस्टम में अपडेट के लिए भेज दी जाती है और आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

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Step 5: स्टेटस कैसे चेक करें और कितना समय लगता है

रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) दिया जा सकता है, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल नंबर अपडेट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। आमतौर पर यह प्रक्रिया पूरी होने में कुछ दिन लगते हैं। जब अपडेट पूरा हो जाता है, तो आपको SMS के जरिए इसकी जानकारी भी मिल जाती है।

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मोबाइल नंबर अपडेट करते समय ध्यान रखें ये बातें

मोबाइल नंबर अपडेट करते समय यह जरूरी है कि आप सभी जानकारी सही और साफ तरीके से भरें। अगर कोई गलती होती है, तो आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी हो सकती है। इसके अलावा, हमेशा ऑफिशियल Aadhaar App या वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें, ताकि किसी भी तरह के फ्रॉड या डेटा चोरी से बचा जा सके। यह भी ध्यान रखें कि कुछ खास मामलों में अभी भी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए Aadhaar सेंटर जाना पड़ सकता है।

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Aadhaar से मोबाइल नंबर लिंक न होने के नुकसान

अगर आपके Aadhaar कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा नहीं है, तो इससे कई जरूरी काम रुक सकते हैं और रोजमर्रा की सुविधाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि आप OTP से होने वाली सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते। Aadhaar अपडेट, e-KYC, बैंकिंग से जुड़ी कई प्रक्रियाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए OTP जरूरी होता है, जो सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आता है। इसके अलावा, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे UMANG ऐप, mAadhaar और DigiLocker भी बिना लिंक मोबाइल नंबर के ठीक से काम नहीं कर पाते। इन सेवाओं के जरिए आप डॉक्यूमेंट एक्सेस, सरकारी सेवाएं और वेरिफिकेशन जैसे काम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन नंबर लिंक न होने पर ये सुविधाएं सीमित हो जाती हैं।

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